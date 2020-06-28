28 июня 2020

Путин раскрыл, как часто проверяется на коронавирус

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, путин владимир
Владимир Путин регулярно сдает тесты на коронавирус Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Президент России Владимир Путин рассказал, как часто ему приходится сдавать тесты на коронавирус. Глава государства также поделился результатами тестов в эфире телеканала «Россия-1».

«Регулярно, раз в три-четыре дня», — говорит Путин в телепередаче и отмечает, что каждый раз приходят отрицательные результаты проверки на COVID-19. Президент отметил, что в последние годы правительство России активно поддерживало экономическое состояние государства, уточняет агентство Nation news. Эти меры дали стране устойчивость, а значит и возможность выйти с минимальными потерями из эпидемии, которая случилась с появлением нового типа коронавируса, считает Путин.

Также президент напомнил о тяжелой ситуации в России в 1990-е годы. Путин считает, что раз страна тогда выжила, то сможет справиться с трудностями и сейчас.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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