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Чтобы минимизировать контакты избирателей, голосование, в ходе которого избиратели могут одобрить или отклонить поправки в Конституцию, будет идти семь дней — с 25 июня по 1 июля. Отдать голос можно на стационарном избирательном участке (адреса можно посмотреть на сайте ЦИК РФ), а также в палатках, которые будут размещаться во дворах домов.

В ходе голосования не было нарушений, которые повлияли бы на ход голосования, заявила в ходе онлайн-марафона свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. При этом она заострила внимание на задержании журналиста , который отказался обрабатывать руки и показывать рюкзак полиции перед входом на участок. «Были провокационные действия [со стороны] аккредитованного журналиста из Долгопрудненского района Московской области. Там [на участке] сохранилась видеозапись. Мы решили, что на данный момент ограничимся замечаниями», — уточнила Мерзлякова.

Популярность надомного голосования оказалась более чем в два раза выше, чем голосования во дворах: этим способом воспользовались 88 тыс. человек. Всего, по данным на 13:00, в Свердловской области с начала голосования по поправкам на участки пришло более 720 тысяч человек.

В палатках, которые размещаются во дворах домов в Свердловской области, за 3,5 дня по вопросу внесения поправок в Конституцию проголосовали почти 40 тысяч человек, заявил в ходе онлайн-марафона на телеканале «Россия-2» глава регионального избиркома Владимир Русинов.

В палатках проголосовали немногим более 5% избирателей Фото: Анна Майорова © URA.RU

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