28 июня 2020

Путин отреагировал на версию о вбросе коронавируса

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Владимир Путин объяснил, стоит ли верить конспирологическим теориям о коронавирусе Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

После появления нового типа коронавируса появилась и теория, что его создали искусственно. Президент России Владимир Путин объяснил, может ли это оказаться правдой.

«Говорить о том, что это специально кто-то вбросил, специально кто-то что-то сделал — для этого нет никаких оснований. Я думаю, нам нужно противодействовать тому, что произошло. А не рассусоливать на тему о том, откуда это взялось», — рассказал президент в эфире телеканала «Россия-1».

США и Китай ранее начали взаимно обвинять друг друга в искусственном создании вируса, напоминает агентство Nation news. Из-за этого появилось сразу несколько конспирологических теорий, которые объясняют появление COVID-19.

Ранее Путин рассказал, как часто он проверяется на коронавирус. По его словам, результаты всех тестов отрицательные.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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