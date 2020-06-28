Путин отреагировал на версию о вбросе коронавируса

После появления нового типа коронавируса появилась и теория, что его создали искусственно. Президент России Владимир Путин объяснил, может ли это оказаться правдой.
«Говорить о том, что это специально кто-то вбросил, специально кто-то что-то сделал — для этого нет никаких оснований. Я думаю, нам нужно противодействовать тому, что произошло. А не рассусоливать на тему о том, откуда это взялось», — рассказал президент в эфире телеканала «Россия-1».
США и Китай ранее начали взаимно обвинять друг друга в искусственном создании вируса, напоминает агентство Nation news. Из-за этого появилось сразу несколько конспирологических теорий, которые объясняют появление COVID-19.
Ранее Путин рассказал, как часто он проверяется на коронавирус. По его словам, результаты всех тестов отрицательные.
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