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URA.RU сообщало, что для обеспечения безопасности избирателей вход и выход на участки производится через разные двери, каждому голосующему выдается маска и печатки, у него измеряют температуру. Все поверхности регулярно обрабатываются антисептическими средствами. По желанию до 17:00 1 июля можно вызвать представителей ТИК, чтобы проголосовать из дома.

За первые три дня голосования явка в Свердловской области на голосовании по внесению поправок в Конституцию составила 21% . За сутки явка выросла на 7% — по итогам двух дней показатель составлял 14,11%.

«Сегодня результат, может, будет похуже — целый день идет дождь. Но это очень интересный способ голосования», — оценивал погоду в регионе Владимир Русинов, говоря о голосовании в палатках во дворах.

Русинов заявил, что на середину воскресенья в регионе проголосовали более 720000 человек. Учитывая, что явка на вечер субботы составляла 691949 человек, следует, что за 5 часов голосования в воскресенье на участки пришли 29000 человек, или 0.87% от общего количества избирателей в Свердловской области.

Меньше 1% избирателей приняли участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию в Свердловской области за 28 июня с 08:00 до 13:00, следует из данных, которые озвучил глава регионального избиркома Владимир Русинов в ходе телемоста на канале «Россия».

На участки за 5 часов пришло меньше 1% избирателей Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

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