28 июня 2020
27 июня 2020

Явка в Свердловской области обвалилась из-за погоды. Как голосуют по поправкам в Конституцию в дождь

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Перми Дмитрий Махонин на голосовании по поправкам в Конституцию России. Пермь, полиция, урна для голосования, поправки в конституцию, общероссийское голосование
На участки за 5 часов пришло меньше 1% избирателей Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

Меньше 1% избирателей приняли участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию в Свердловской области за 28 июня с 08:00 до 13:00, следует из данных, которые озвучил глава регионального избиркома Владимир Русинов в ходе телемоста на канале «Россия».

Русинов заявил, что на середину воскресенья в регионе проголосовали более 720000 человек. Учитывая, что явка на вечер субботы составляла 691949 человек, следует, что за 5 часов голосования в воскресенье на участки пришли 29000 человек, или 0.87% от общего количества избирателей в Свердловской области.

«Сегодня результат, может, будет похуже — целый день идет дождь. Но это очень интересный способ голосования», — оценивал погоду в регионе Владимир Русинов, говоря о голосовании в палатках во дворах.

За первые три дня голосования явка в Свердловской области на голосовании по внесению поправок в Конституцию составила 21%. За сутки явка выросла на 7% — по итогам двух дней показатель составлял 14,11%.

URA.RU сообщало, что для обеспечения безопасности избирателей вход и выход на участки производится через разные двери, каждому голосующему выдается маска и печатки, у него измеряют температуру. Все поверхности регулярно обрабатываются антисептическими средствами. По желанию до 17:00 1 июля можно вызвать представителей ТИК, чтобы проголосовать из дома.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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