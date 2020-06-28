В соцсетях появились отфотошопленные фрагменты передачи «Спокойной ночи, малыши!» На них ведущая Оксана Федорова одета в нацистскую форму.
«Следственный комитет Москвы начал проверку Хрюши-фашиста, Степашки-нациста и Оксаны Федоровой», — говорится в сообщении telegram-канала проекта Baza. Отмечается, что проверка началась 25 июня. При этом была ли нацистская символика на плюшевых персонажах передачи, не уточняется.
URA.RU направило запрос телеканалу «Карусель» с просьбой прокомментировать кадры. А Оксана Федорова, услышав вопрос корреспондента, бросила трубку. На момент публикации агентству также не удалось получить комментарий СК по городу Москве.
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