28 июня 2020

Участников «Спокойной ночи, малыши» превратили в нацистов. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация песни Сергея Шнурова для
Была ли нацистская символика нанесена на плюшевых персонажей передачи, не уточняется Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В соцсетях появились отфотошопленные фрагменты передачи «Спокойной ночи, малыши!» На них ведущая Оксана Федорова одета в нацистскую форму.

«Следственный комитет Москвы начал проверку Хрюши-фашиста, Степашки-нациста и Оксаны Федоровой», — говорится в сообщении telegram-канала проекта Baza. Отмечается, что проверка началась 25 июня. При этом была ли нацистская символика на плюшевых персонажах передачи, не уточняется.

URA.RU направило запрос телеканалу «Карусель» с просьбой прокомментировать кадры. А Оксана Федорова, услышав вопрос корреспондента, бросила трубку. На момент публикации агентству также не удалось получить комментарий СК по городу Москве.

скриншот из соцсетей

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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