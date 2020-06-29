На аукционе были проданы станки и автомобили «Электрона» Фото: Владимир Жабриков

Часть имущества одного из старейших заводов Тюмени «Электрон» было продано на торгах. Информация об этом опубликована на портале «Федресурс». Предприятие было признано банкротом 19 августа 2019 года.

Согласно отчету конкурсного управляющего завода Анатолия Ния, предприятию удалось продать станки, автомобили, мебель, офисную и бытовую технику. Общая сумма продажи превысила 32 млн рублей. При этом долги «Электрона» оцениваются в 197,6 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что к банкротству завод привела неэффективная работа менеджмента предприятия, в частности, директора по развитию бизнеса. Конкурсный управляющий заявлял, что «Электрон» может рассчитаться с кредиторами и выйти из процедуры банкротства.

Завод «Электрон» был основан в Тюмени в 1969 году. Предприятие специализирует на разработке и выпуске оборудования для нужд нефтегазового комплекса.