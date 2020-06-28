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Общая явка в Екатеринбурге на вечер 28 июня составляет 17,71% (193,3 тысячи человек). Наименьшие показатели активности горожан — в Чкаловском (16,85%), Орджоникидзевском (16,21%) и Железнодорожном (16,61%) районах. По последним вводным от областных и федеральных властей, в Екатеринбурге о поправках в Конституцию должны высказаться не менее 55% избирателей (550 тысяч человек), из которых порядка 70% поддержат нововведения. При этом, по словам инсайдеров, приемлемой может быть признана явка в 40% (400 тысяч горожан).

Руководитель аппарата мэрии Илья Захаров, курирующий оргвопросы голосования, подтвердил этот тезис. «Явка действительно не совсем та, которую ожидали. Но, поскольку столь продолжительное голосование (семь дней) является беспрецедентным, люди настраиваются именно на основной и последний день — 1 июля. Поэтому я считаю, что какие-то выводы делать рано — стоит дождаться окончательных результатов», — сказал он. На момент публикации получить комментарий Высокинского не удалось.

«Высокинский предупредил глав районов, что 2 июля, при подведении итогов голосования, устроит разбор полетов. И в отношении тех, кто не справляется с задачами по явке, будет принимать решения», — передал примерное содержание посыла мэра один из участников встречи. Источник URA.RU в городской администрации при этом отметил, что надежды властей связаны с основным этапом плебисцита — 1 июля, которое из-за голосования объявлено выходным днем.

В воскресенье, 28 июня, по поводу поправок в Конституцию РФ высказались 3,99% (43,5 тысячи) жителей Екатеринбурга — это самый низкий результат за четыре дня всероссийского голосования в уральской столице. В субботу, 27 июня, была зафиксирована похожая явка — 4,66% (50,8 тысячи человек), рассказал URA.RU источник в областном избиркоме. Сегодня утром глава города Александр Высокинский провел совещание, на котором среди прочего обсуждались причины невысоких показателей.

Сам Александр Высокинский проголосовал за поправки в Конституцию 25 июня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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