Поклонская оценила конфликт Собчак в женском монастыре на Урале

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Конфликт Собчак в Среднеуральском женском монастыре произошел 27 июня. По словам телеведущей, на нее и съемочную группу напали. Она подкрепила свои слова несколькими видео и обвинила сподвижника Сергия в провокации.

Ранее Поклонская заступилась за Собчак. Она заявила, что по-настоящему верующий человек не будет поднимать руку на тех людей, которые пришли к нему.

Депутат также добавила, что никогда ранее не наблюдала в этом монастыре насилие и рукоприкладство. По мнению Поклонской, «любые провокации и перегибы на этот счет являются нечестными методами достижения целей», а «перегибы есть, причем с обеих сторон».

«Инцидент в монастыре на Урале вызывает сожаление. Надеюсь, съемочная группа и Ксения Собчак быстро выздоровеют, а история с настоятелем и строителем монастыря Сергием закончится хорошо», — цитируют Поклонскую РИА «Новости». Она уверена, что схиигумен Сергий очень переживает о произошедшем и не хотел такого инцидента.

Конфликт телеведущей Ксении Собчак со служителями Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области вызывает сожаление. Об этом журналистам заявила зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.

Наталья Поклонская призналась, что никогда ранее не наблюдала в этом монастыре рукоприкладство Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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