28 июня 2020

Поклонская оценила конфликт Собчак в женском монастыре на Урале

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное заседание по случаю 297-ой годовщины образования Прокуратуры России. Москва, портрет, поклонская наталья
Наталья Поклонская призналась, что никогда ранее не наблюдала в этом монастыре рукоприкладство Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Конфликт телеведущей Ксении Собчак со служителями Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области вызывает сожаление. Об этом журналистам заявила зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.

«Инцидент в монастыре на Урале вызывает сожаление. Надеюсь, съемочная группа и Ксения Собчак быстро выздоровеют, а история с настоятелем и строителем монастыря Сергием закончится хорошо», — цитируют Поклонскую РИА «Новости». Она уверена, что схиигумен Сергий очень переживает о произошедшем и не хотел такого инцидента.

Депутат также добавила, что никогда ранее не наблюдала в этом монастыре насилие и рукоприкладство. По мнению Поклонской, «любые провокации и перегибы на этот счет являются нечестными методами достижения целей», а «перегибы есть, причем с обеих сторон».

Ранее Поклонская заступилась за Собчак. Она заявила, что по-настоящему верующий человек не будет поднимать руку на тех людей, которые пришли к нему.

Конфликт Собчак в Среднеуральском женском монастыре произошел 27 июня. По словам телеведущей, на нее и съемочную группу напали. Она подкрепила свои слова несколькими видео и обвинила сподвижника Сергия в провокации.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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