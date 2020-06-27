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27 июня Ксения Собчак заявила, что на нее и съемочную группу напали в женском монастыре , духовником которого является отец Сергий. Журналистка подкрепила свои слова несколькими видео и обвинила сподвижника Сергия в провокации.

Детали ей неизвестны, призналась политик. Тем не менее, реагировать на действия монахинь нужно так, как того требует закон, считает Поклонская. Депутат предположила, что отец Сергий не участвовал в избиении, а нападавшими были прихожане и сотрудники монастыря. Игумен Сергий сам присудил себе статус «духовника Поклонской», отметили в «Комсомольской правде».

«Я хочу сказать, что никаких нападений, никаких сопротивлений журналистам не должно быть. По-настоящему верующий человек не будет поднимать руку на тех людей, которые пришли к нему», — считает Поклонская.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заступилась за телеведущую Ксению Собчак, у которой произошел конфликт со служителями Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области. В пользу журналистки политик высказалась в интервью «Комсомольской правде».

Поклонская считает, что надо уважительно относиться к журналистам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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