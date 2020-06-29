Минфин РФ урежет финансирование программы поддержки семей

Власти пересмотрят бюджеты нацпроектов на 2020—2022 годы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В следующие два года на нацпроекты планируется потратить на 140 млрд меньше запланированного. Наиболее радикальные корректировки коснутся «Демографии». Это следует из предварительных бюджетных правок Минфина России.

«На нацпроекты в следующие два года планируется потратить на 140 млрд рублей меньше, чем предполагалось последними поправками в федеральный бюджет на 2020—2022 годы. Изменение сумм связано в том числе с переносом и перераспределением ресурсов в ближайшие годы», — пишет газета «Известия» со ссылкой на документ Министерства финансов.

Самая ощутимая поправка — в нацпроекте «Демография», где за два года расходы планируется снизить на 150 млрд рублей (больше 10% общей стоимости). Почти вся сумма — пересмотр планов по поддержке семей с детьми. В пресс-службе ведомства журналистам пояснили, что финансирование было снижено в связи с изменением прогнозируемого числа обращений россиян за материнским капиталом. Также сэкономить хотят на проекте «Водные пути России» (минус 13 млрд) и на поддержке малого бизнеса (минус 7 млрд). В последнем случае сокращение связано с корректировкой планов по льготному кредитованию — часть субсидий были перенесены на 2020 год из-за кризиса, вызванного пандемией.

Кроме того, изменения затронут и Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Правда, на этот проект власти хотят потратить на 13 млрд рублей больше. Также плюс ожидается по части строительства коммуникацией между центрами экономического роста (12 млрд), освоения Северного морского пути (8,7 млрд), реализации программы Морские порты России (5,5 млрд). Финансирование логистического коридора «Европа — Западный Китай» планируют увеличить на 8 млрд. В министерстве добавили, что все корректировки — не окончательные, расходы могут еще дополнительно пересмотреть.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.