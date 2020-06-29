28 июня 2020

Пенсионерам рассказали, как получить льготы на услуги ЖКХ

© Служба новостей «URA.RU»
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Чтобы получить субсидии нужно обратиться с заявлением в МФЦ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Малоимущие пенсионеры имеют право оформить субсидии на оплату услуг ЖКХ. Об этом журналистам рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

«Субсидии предоставляются пенсионерам, если их расходы на оплату жилья и коммунальных услуг превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи», — цитирует юриста Life.ru. По словам Красовской, вместе с пенсионером будут рассматриваться доходы всех членов семьи. Чтобы получить субсидии нужно обратиться с заявлением в МФЦ.

Кроме того, получить компенсацию расходов на ЖКХ могут участники ВОВ, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, блокадники, люди, ставшие инвалидами при исполнении своего служебного долга, а также имеющие ограничения по здоровью, Герои Труда. У них есть право получить льготы вне зависимости от финансового положения.

Также специалисты напомнили, что на региональном уровне пенсионерам могут полностью компенсировать оплату за обращение с твёрдыми коммунальными отходами. Одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений могут оформить компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт. Для пенсионеров, которым 70 лет, она может составлять 50%, 80 лет — 100%.

Ранее сообщалось, что Минстрой не стал сохранять тарифы на прежнем уровне, несмотря на проблемы с финансами, с которыми некоторые жители страны столкнулись в связи с пандемией коронавируса. Плата за коммуналку вырастет с 1 июля на 4%. Однако эксперты утверждают, что при своевременной оплате квитанции, установке счетчиков потребления электроэнергии, газа и воды можно сократить затраты на ЖКХ.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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