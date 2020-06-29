«ВСМПО-Ависма» избавляется от активов

«ВСМПО-Ависма» ищет покупателей на свои 5,95% активов в «РусГидро» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Крупнейший в мире производитель титана «ВСМПО-Ависма» ищет покупателей своих 5,95% активов в «РусГидро». С помощью этой сделки компания хочет стабилизировать финансовое состояние на фоне ослабления потенциалов экспортных рынков.

«Решение миноритария о продаже непрофильного актива связано с тяжелой финансовой ситуацией в титановой компании», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на свои источники, знакомые с планами «ВСМПО-Ависма». Из-за этой информации акции «РусГидро» начали ползти вниз и за неделю подешевели на 10%, до 0,75 рублей за штуку, отмечает издание. Два года назад «ВСМПО-Ависма» приобрела 5,95% «РусГидро» за 330 млн долларов.

В компании хотят закрыть наиболее проблемные точки за счет вырученных средств, при этом это только одна из антикризисных мер корпорации, говорит собеседник газеты. В «ВСМПО-Ависма» и «РусГидро» не стали комментировать «Коммерсанту» ситуацию с продажей активов.

Ранее СМИ сообщили, что руководитель «ВСМПО-Ависма» Максим Кузюк заявил о возможном прекращении работы компании. По его словам, это может произойти в сентябре из-за отсутствия заказов. В разговоре с URA.RU экономист Константин Селянин высказал мнение, что сейчас в мире нет компании, которая бы могла заменить на рынке крупнейшего в мире производителя титана.

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