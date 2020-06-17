Экономист рассказал, кто может заменить ВСМПО на мировом рынке

После снятия ограничений и открытия границ «ВСМПО-АВИСМА» найдет своего потребителя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сейчас в мире нет компании, которая смогла бы заменить на рынке крупнейшего в мире производителя титана «ВСМПО-АВИСМА». Даже китайские производители не смогут полностью вытеснить уральское предприятие. Поэтому, несмотря на то что руководитель предприятия Максим Кузюк заявил о возможном прекращении работы, корпорация вряд ли закроется полностью. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал экономист Константин Юрченко.

По словам эксперта, Максим Кузюк просто хотел предупредить сотрудников о возможных проблемах. «Я бы предположил, что это (остановка предприятия — прим. ред.) преувеличенное суждение. Скорее всего, речь идет о временных проблемах. В последние десятилетия на рынок титана стали выходить китайские производители. Но в любом случае вытеснить „ВСМПО-АВИСМА“ они не смогут», — высказался экономист.

Юрченко подчеркнул, что сейчас авиакосмическая отрасль, которая является основным потребителем титана от «ВСМПО-АВИСМА», переживает трудные времена из-за пандемии коронавируса. Поэтому количество заказов компании существенно снизилось. Но после снятия ограничений и открытия границ авиакосмическая отрасль начнет наверстывать упущенное. «Тогда „ВСМПО-АВИСМА“ найдет своего потребителя. Я считаю маловероятной ситуацию полного отказа от работы», — заключил экономист.

Ранее СМИ сообщили, что руководитель «ВСМПО-АВИСМА» Максим Кузюк заявил о возможном прекращении работы компании. По его словам, это может произойти в сентябре из-за отсутствия заказов. 65% акций предприятия принадлежит госкорпорации «Ростех».

На момент публикации URA.RU не смогло получить комментарий от «ВСМПО-АВИСМА». Агентство направило на предприятие официальный запрос с просьбой пояснить ситуацию.

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