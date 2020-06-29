Избирательные участки работают уже четыре дня подряд Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Четверть избирателей Свердловской области уже проголосовала по поправкам в Конституцию. По итогам четырех дней на избирательные участки пришло 158 068 человек — 25% от общего количества избирателей.

Наибольшая явка — 56% избирателей — зафиксирована в Свободненской поселковой ТИК. По 55% в Камышловской и Пелымской ТИКах, 53% — в Пышминской районной ТИК. В остальных территориальных комиссиях явка составляет менее 50%.

В аутсайдерах по числу избирателей, которые приняли участие в голосовании, остаются Екатеринбург, Первоуральск и Нижний Тагил. В областной столице Верх-Исетская, Кировская, Октябрьская районная ТИК сообщили о явке в 18%, Железнодорожная и Чкаловская — 17%, Орджоникидзевская — 16%. Высокие показатели продемонстрировала только Ленинская районная ТИК — 21% явки. В Первоуральске на участки пришло 19% избирателей, в Нижнем Тагиле — 18%.

Федеральный центр поставил регионам задачу обеспечить явку за неделю голосования на уровне 62%, сообщало ранее URA.RU. Для этого региону необходимо ежедневно демонстрировать явку на уровне 8,5-8%. В случае, если на выборах сохранится текущая динамика, по итогам семи дней голосования явка составит 43, 75%.

Чтобы минимизировать контакты избирателей, голосование, в ходе которого избиратели могут одобрить или отклонить поправки в Конституцию, будет проходить не только на стационарных избирательных участках, а также в палатках, которые будут размещаться во дворах домов.

Для обеспечения безопасности избирателей вход и выход на участки производится через разные двери, каждому голосующему выдается маска и печатки, у него измеряют температуру. Все поверхности регулярно обрабатываются антисептическими средствами. По желанию до 17:00 1 июля можно вызвать представителей ТИК, чтобы проголосовать из дома.