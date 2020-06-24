Губернаторам дали варианты голосования по Конституции

В труднодоступных районах голосование уже проходит. В остальных — начнется 25 июня Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

статья из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

В дни голосования по поправкам в Конституцию российская власть будет обеспечивать явку с помощью двух технологий. Часть регионов должна будет довести количество избирателей до 40% в первые шесть дней плебисцита, а оставшихся необходимых показателей добиться 1 июля. В других субъектах явку поделят на равные доли, которые будут контролироваться каждый день. От выбранных формул зависит успех кампании, но в политической среде не верят, что оба варианта удачные.

До начала эпидемии коронавируса оптимальной для российской власти явкой на голосование по Конституции считались 60%, которые демонстрируют активное участие населения и таким образом легитимизируют итоги кампании. «Высокая явка, вне зависимости от того, как проголосовали люди, это общественный мандат, признак того, что общество откликается на предложения президента», — сказал URA.RU президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Алексей Куртов. Именно поэтому Путин лично обратился к нации незадолго до начала голосования.

Поскольку плебисцит пришлось отложить на два месяца, теперь социологи и близкие к Кремлю think tanks расходятся в прогнозах реального результата. 23 июня на круглом столе ЭИСИ руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов говорил об оптимистичных 71%, директор по политическому анализу компании ИНСОМАР Виктор Потуремский о 55-58%, глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин — о 50-60%.

Идеальная явка для власти — 60% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Каждое новое голосование оказывается не похоже на предыдущее. А уж это — в условиях пандемии, в летние месяцы, с электронными формами становится вообще непредсказуемо», — сказал участник мероприятия политолог Олег Матвейчев. О том, что голосование проходит при коренных изменениях в настроении людей, есть страх заболеть и заразиться, напоминают многие собеседники URA.RU в политической среде, сетуя, что астрономических цифр явки сейчас точно не может быть. И хотя поход на участок не опаснее похода в магазин, ощущение тревожности способно омрачить настроение при голосовании.

К тому же в обществе распространяется тезис, что за людей уже все решено, поэтому ходить на голосование бессмысленно. Ранее политологи объясняли агентству, что срыв плебисцита, на котором решится судьба поправок о новых президентских сроках, на руку российским элитам, так как им выгоднее, чтобы президент в преддверие 2024 года договаривался с ними, а не руководил, получив на это одобрение от россиян. Колоссальное сопротивление идет и от региональных элит — работать с этими настроениями поручено губернаторам, для которых введена персональная ответственность за явку.

Политологи и социологи рассчитывают на явку от 50 до 70% Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Но главное отличие грядущего голосования от предыдущих выборов — его продолжительность. Чтобы избежать очередей и скопления людей на участках, Центризбирком растянул плебисцит на семь дней — с 25 июня по 1 июля. Источник URA.RU сообщил, что в регионы из федерального центра были спущены вводные, по какой формуле обеспечивать явку голосующих в установленный срок.

«С 25 по 30 июня требуется обеспечить явку 40%. Для этого бюджетников отправляют голосовать в первые дни. В последний, основной день голосования, 1 июля, различными способами будет добиваться оставшаяся часть нужной явки, — сказал агентству источник. — Эта технология аналог той, что используется в Единый день голосования. Когда всех, кого только можно, сгоняют к полудню, а в оставшиеся часы наблюдают за цифрами и при необходимости усиливают или ослабевают поток избирателей».

Некоторые регионы будут 3-4 раза в день отчитываться по явке перед федеральным центром Фото: Анна Майорова © URA.RU

Информацию о такой технологии с некоторыми коррективами подтвердил URA.RU источник в правительстве Пермского края: «Установка про 40% действительно есть. 1 июля ждут еще 10-20% избирателей. В итоге 50-60% должно быть. С бюджетниками нет установок. Обеспечивать явку будут за счет голосования во дворах и на дому». Хотя в Тюмени и ХМАО чиновников «отправляют голосовать в первые два дня», сообщил агентству инсайдер в югорской власти.

Источник URA.RU в администрации свердловского губернатора заявил агентству, что идея дать максимум явки в первые дни голосования действительно была, но от нее отказались. Новое стремление местных чиновников — обеспечить равномерное голосование в течение всех семи дней.

Поправки касаются социальных гарантий, идеологии страны и президентских сроков Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Есть небольшие и управляемые регионы, а есть более крупные и сложные. И чтобы у нас не перегнуть палку и не напороться на кучу негатива со стороны населения из-за излишней мобилизации, сделали формулу с равными долями. Сдавать по 8,5-9% явки в день — это даст в результате идеальные 60%, — пояснил собеседник URA.RU. — Цифры по явке будут сдаваться в Москву ежедневно, а отдельные регионы три или четыре раза в день. В подборке — столица и миллионники, Екатеринбург среди них точно будет».

О формуле с равными долями сообщил URA.RU источник и в руководстве Курганской области. Здесь перед главами районов поставили необходимую планку в 10% избирателей в день. «Ежедневный процент дан больший, чем необходимо, вероятно, чтобы в последний день голосования голова уже не болела по поводу отсутствия явки», — полагает собеседник URA.RU в Курганской области.

Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин в разговоре с URA.RU подтвердил, что в условиях семидневного голосования российским властям было необходимо придумать новую формулу обеспечения явки. «Раньше у нас были случаи массового досрочного голосования, но они носили экстраординарный характер. После 2011 года власти стали приводить досрочку в элегантный вид, чтобы народ не выстраивался в очереди перед участками под чутким руководством своих начальников. Излишняя мобилизованность делигитимизировала выборы, — объяснил Макаркин. — А сейчас дни перед 1 июля не исключение из правил, а полноценное масштабное голосование».

Комментируя описанные источниками URA.RU формулы, Макаркин со скепсисом отнесся ко второй — с равными ежедневными долями: «В теории все может быть расписано хорошо, а на практике будет тяжело соблюсти нормы из-за внешних факторов. Например, из-за того, что одни люди любят делать все сразу, а другие откладывают до последнего момента. Из-за этого не удастся соблюсти равномерность. Наиболее реалистичен вариант с двумя пиками явки в начале и в конце, между которыми будет перерыв в активности».

В политической среде зреют опасения, что столь длинное голосование может стать вызовом не только для власти, но и для наблюдателей. Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов в разговоре с URA.RU выразил опасения, что продление плебисцита до семи дней приведет к нехватке хорошо подготовленных контролеров, так как помимо голосования у них есть и основная работа. «В результате, обеспечивать контроль за голосованием будут либо студенты либо госслужащие», — негодует Обухов.

Впрочем руководитель координационного совета Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев 23 июня сообщил о «беспрецедентном» числе наблюдателей на конституционном голосовании. По свежим данным, их число доходит до 380 тысяч, из которых 10 тысяч направили парламентские партии.

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