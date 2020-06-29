Умершего от коронавируса медика из ЯНАО представят к награде

Айжан Тагамбекова работала фельдшером скорой помощи в Ноябрьске Фото: Виктор Гордиенко, Instagram

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Фельдшера скорой помощи из Ноябрьска (ЯНАО) Айжан Тагамбекову, скончавшуюся от коронавируса, посмертно представят к награде «За преданность Ямалу». Об этом заявил главврач Ноябрьской ССМП, депутат городской думы от «Единой России» Виктор Гордиенко.

«Я лично буду ходатайствовать, чтобы Айжан Тагамбекову представили к новой региональной награде „За преданность Ямалу“. К большому нашему сожалению, посмертно», — написал Гордиенко на своей странице в Instagram. По словам депутата и руководителя медучреждения, фельдшер спасала, в том числе и зараженных коронавирусом пациентов.

При этом вся бригада, в которой работала Тагамбекова, по словам Гордиенко, здорова. Это показали многочисленные проведенные тесты.

Умершему медработнику было 47 лет. В Ноябрьской ССМП ее характеризуют как опытного, квалифицированного специалиста и неунывающего, доброго человека.

О смерти двоих медиков накануне стало известно от главы регионального депздрава Сергея Новикова. Вторым погибшим медработником стал старшая медсестра из Губкинского, однако она заразилась не в больнице. Всего с начала пандемии от коронавируса скончалось 37 жителей ЯНАО.

Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поддержал инициативу учреждения региональной награды «За преданность Ямалу». Ею предложено награждать медицинских работников и волонтеров, внесших свой вклад в борьбу с распространением коронавируса в регионе.