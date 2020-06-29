Елена Чернышева проработала в мэрии Екатеринбурга 28 лет Фото: Анна Майорова © URA.RU

Арбитражный суд Свердловской области принял решение о дисквалификации бывшего руководителя комитета по товарному рынку мэрии Екатеринбурга Елены Чернышевой. Соответствующая информация содержится в картотеке инстанции. Основанием для административного взыскания стало обращение предпринимателя Вадима Забежинского, лишившегося нескольких торговых точек в 2019 году, в антимонопольную службу (УФАС).

В начале прошлого года комитет по товарному рынку закрыл принадлежащие бизнесмену киоски из-за несвоевременной подачи заявлений о включении их в схему нестационарной торговли на 2019 год. В ходе проверки было установлено, что, во-первых, предпринимателю не направили соответствующее уведомление, во-вторых, основания для принятия такого решения отсутствовали.

«Привлечь Чернышеву Елену Викторовну <…> к административной ответственности в виде дисквалификации на срок шесть месяцев на замещение должностей муниципальной службы», — говорится в решении суда. В разговоре с URA.RU Чернышева отметила, что, скорее всего, не будет обжаловать решение суда. «Я сейчас уже не работаю в администрации», — объяснила она.

Ранее Чернышева уже привлекалась к административной ответственности за нарушение правил. В 2018 году ей сначала назначили штраф в размере 15 тысяч рублей, однако впоследствии чиновница обжаловала решение, и суд постановил назначить ей предупреждение. Как писало URA.RU, в апреле Елена Чернышева, проработавшая в администрации Екатеринбурга 28 лет, подала в отставку, объяснив ее простым выходом на пенсию.

При этом источники URA.RU отмечали, что увольнение Чернышевой связано с предстоящим взысканием и ее желанием избежать повторного наказания. Однако это не стало основанием для прекращения производства по делу. Сейчас обязанности Чернышевой временно исполняет Наталья Фирстова, которая, как и Чернышева, считается человеком бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева, которого в 2014 году осудили за захват овощебазы № 4 и подстрекательство к убийству.