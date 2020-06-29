Мэр Екатеринбурга снял с чиновников ответственность за явку

По словам Александра Высокинского, основное для городских властей — организовать сам процесс голосования Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Основная задача органов местного самоуправления, районных администраций — не повышать явку, а обеспечить сам процесс голосования по поправкам в Конституцию. Об этом заявил глава Екатеринбурга Александр Высокинский, отвечая на вопрос URA.RU, предпринимают ли городские власти какие-либо меры для увеличения показателей активности избирателей.

«Мы говорим, что функция [органов] местного самоуправления — содействие в организации процесса. Мы должны посмотреть, чтобы на участках у нас было все, как положено. <…> Надо обеспечить, чтобы голосование проходило в комфортных для людей условиях. <…> Мы занимаемся содействием процессу голосования», — сказал мэр. Также он отметил, что основной приток горожан на участки ожидается в основной день голосования, 1 июля, объявленный выходным.

«Соцопросы показывают, что большая часть горожан говорит: „Мы придем первого числа“», — сказал Высокинский, не став раскрывать подробные данные опросов. «У нас на выборах явки всякие бывают — и 25, и 30 процентов. Основная необходимость — обеспечить для каждого горожанина возможность проголосовать», — подчеркнул он.

Как писало URA.RU, по данным на вечер 28 июня, общая явка в Екатеринбурге составляет 17,71% (193,3 тысячи человек) — это один из самых низких показателей в регионе. Наименьшая явка фиксируется в Чкаловском (16,85%), Орджоникидзевском (16,21%) и Железнодорожном (16,61%) районах города. В ходе совещания в воскресенье глава города, по данным агентства, пригрозил районам-аутсайдерам жестким разбором ситуации по завершении плебисцита.