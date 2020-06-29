В Кургане сотрудников завода обязали отчитаться о голосовании

Сотрудников оборонного завода в Кургане обязали отчитаться. После голосования надо сдать календарик Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

На заводе «Курганприбор» собирают данные о количестве проголосовавших по поправкам в Конституцию. Объявление об этом размещено на предприятии в цехе №3. Информацию и фото объявления на своей странице в соцсети опубликовал житель Кургана Михаил Кузовков.

«Вот такое объявление висит в 3 цехе на предприятии „Курганприбор“», — подписал фото Кузовков, который является наблюдателем на одном из участков для голосования. URA.RU он пояснил, что увидел объявление в комментариях в соцсетях и заинтересовался. В нем говорится: «После того, как вы проголосуете, необходимо сообщить об этом по номеру телефона…, а также предоставить календарь с избирательного участка».

По указанному номеру телефона URA.RU ответила девушка, которая подтвердила, что является сотрудницей цеха №3 завода «Курганприбор». При этом она не смогла пояснить для чего собирает данные и куда передает. «Просто статистику проводим, сколько у нас голосует людей, сколько нет. Данные потом только у нас хранятся, никуда не передаем», — ответила сотрудница.

Председатель совета директоров «Курганприбор» Сергей Муратов ответил на звонок URA.RU, но разговаривать не смог, был на совещании в Москве, обещал перезвонить позднее.

В соцсети Кузовков также написал, что, являясь наблюдателем на участке № 947 видел, заметил, что практика сбора календариков с голосования активно внедряется в регионе для контроля за явкой. «Проголосовал мужчина, которому очень нужен календарик для отдела кадров. Сильно переживал, и опасался, что не дадут», — уточнил Кузовков.

В избирательной комиссии порекомендовали получить комментарии по этому вопросу на брифинге председателя облизбиркома Валерия Самокрутова, встреча которого с журналистами состоится в 15:00.

Ранее URA.RU писало, что бюджетников и муниципальных служащих в Курганской области также обязали отчитаться о голосовании по поправкам в Конституцию. Муниципалитетам поставлен план — голосовать должны по 10% избирателей в день. При плохой явке в районах своими местами могут рисковать мэры. В числе глав, позиции которых выглядят не вполне уверенно, называют тех, в чьих территориях есть какое-либо недовольство местных.