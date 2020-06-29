Условие всех послаблений — строжайшее соблюдение требований Роспотребнадзора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Алексей Текслер 29 июня снял ряд ограничений карантина по коронавирусу в Челябинской области. Основанием для этого стал постепенный спад заболеваемости на протяжении последней недели. URA.RU подготовило список запретов и разрешений в регионе на ближайшие две недели.

ОТКРЫТЫ:

летние кафе и открытые веранды ресторанов и прочих заведений общественного питания (также можно работать на вынос и доставку на дом);

фитнес-залы;

открытые экспозиции в зоопарках;

oфисы налоговой инспекции (по предварительной записи);

продовольственные магазины и рынки, аптеки, почта, зоомагазины;

пункты ГИБДД для выдачи и обмена водительских прав (по записи через МФЦ или сайт госуслуг, приходить за документами в медицинских масках и перчатках);

автосервисы и магазины запчастей, стоматологические клиники, химчистки, банки, кабинеты нотариусов, МФЦ, салоны красоты;

садовые центры и магазины;

непродовольственные магазины с отдельным входом и площадью торгового зала до 400 квадратных метров;

скверы, парки культуры и отдыха (аттракционы не работают).

ЗАКРЫТЫ:

торгово-развлекательные центры, фудкорты, кинотеатры;

бассейны, бани;

кальянные и ночные клубы;

базы отдыха, санатории без медицинской лицензии и курорты — до 1 июля, горнолыжные центры (заезды приостановлены до 30 июня);

РАЗРЕШЕНО:

не проходить двухнедельный карантин приезжим из других регионов России, в частности из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга;

гулять и ходить на улице без медицинской маски (с соблюдением социально дистанции в 1,5 метра);

заниматься спортом на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции и санитарно-эпидемиологических норм;

тренироваться на воздухе воспитанникам детских и юношеских спортивных школ;

ездить на дачи и садовые участки на личных машинах, такси и общественном транспорте (в последних двух случаях обязательна маска);

заключать брак в ЗАГСе без присутствия родственников и гостей;

выезжать на природу на пикники и шашлыки (членам одной семьи).



ЗАПРЕЩЕНО:

появляться без медицинских масок в общественных местах, на предприятиях, в лифтах;

покидать места пребывания и проживания, если есть постановление Роспотребнадзора об обязательном карантине;

устраивать массовые мероприятия, включая свадьбы;

нарушать социальную дистанцию на улице и на работе, если речь не идет о членах одной семьи;

посещать храмы (закрыты для прихожан с 29 апреля).



РЕКОМЕНДОВАНО

Оставаться в режиме самоизоляции южноуральцам старше 65 лет, особенно уязвимых для COVID-19.

Вместе с тем, связанный с COVID режим самоизоляции продлен до 12 июля. Оперативный штаб продолжает анализ ситуации и ограничений.