Условие всех послаблений — строжайшее соблюдение требований Роспотребнадзора
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Губернатор Алексей Текслер 29 июня снял ряд ограничений карантина по коронавирусу в Челябинской области. Основанием для этого стал постепенный спад заболеваемости на протяжении последней недели. URA.RU подготовило список запретов и разрешений в регионе на ближайшие две недели.
ОТКРЫТЫ:
- летние кафе и открытые веранды ресторанов и прочих заведений общественного питания (также можно работать на вынос и доставку на дом);
- фитнес-залы;
- открытые экспозиции в зоопарках;
- oфисы налоговой инспекции (по предварительной записи);
- продовольственные магазины и рынки, аптеки, почта, зоомагазины;
- пункты ГИБДД для выдачи и обмена водительских прав (по записи через МФЦ или сайт госуслуг, приходить за документами в медицинских масках и перчатках);
- автосервисы и магазины запчастей, стоматологические клиники, химчистки, банки, кабинеты нотариусов, МФЦ, салоны красоты;
- садовые центры и магазины;
- непродовольственные магазины с отдельным входом и площадью торгового зала до 400 квадратных метров;
- скверы, парки культуры и отдыха (аттракционы не работают).
ЗАКРЫТЫ:
- торгово-развлекательные центры, фудкорты, кинотеатры;
- бассейны, бани;
- кальянные и ночные клубы;
- базы отдыха, санатории без медицинской лицензии и курорты — до 1 июля, горнолыжные центры (заезды приостановлены до 30 июня);
РАЗРЕШЕНО:
- не проходить двухнедельный карантин приезжим из других регионов России, в частности из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга;
- гулять и ходить на улице без медицинской маски (с соблюдением социально дистанции в 1,5 метра);
- заниматься спортом на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции и санитарно-эпидемиологических норм;
- тренироваться на воздухе воспитанникам детских и юношеских спортивных школ;
- ездить на дачи и садовые участки на личных машинах, такси и общественном транспорте (в последних двух случаях обязательна маска);
- заключать брак в ЗАГСе без присутствия родственников и гостей;
- выезжать на природу на пикники и шашлыки (членам одной семьи).
ЗАПРЕЩЕНО:
- появляться без медицинских масок в общественных местах, на предприятиях, в лифтах;
- покидать места пребывания и проживания, если есть постановление Роспотребнадзора об обязательном карантине;
- устраивать массовые мероприятия, включая свадьбы;
- нарушать социальную дистанцию на улице и на работе, если речь не идет о членах одной семьи;
- посещать храмы (закрыты для прихожан с 29 апреля).
РЕКОМЕНДОВАНО
- Оставаться в режиме самоизоляции южноуральцам старше 65 лет, особенно уязвимых для COVID-19.
Вместе с тем, связанный с COVID режим самоизоляции продлен до 12 июля. Оперативный штаб продолжает анализ ситуации и ограничений.
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