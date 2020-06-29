Что изменится в жизни россиян в июле

Пенсионеры, являющиеся опекунами на платной основе, перестанут считаться работающими Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В июле в России начинает действовать ряд законов. Так, пенсионеры, являющиеся опекунами на платной основе, перестанут считаться работающими, а лекарства, табак и обувь будут подлежать обязательной маркировке.

«Маркировка станет обязательной для производителей, импортеров, дистрибьюторов, а также распространится на оптовую и розничную торговлю, аптеки и медицинские организации», — пишет «Российская газета». Все производители табака, лекарств и обуви должны будут пройти через государственную систему «Честный знак». Препараты, поступившие в оборот до 1 июля, не будут сняты с продажи.

С 24 июля в России упрощается получение гражданства для иностранцев. Упрощенное получение паспортов коснется тех, кто состоит в браке с гражданкой или гражданином России и проживают в в РФ не менее трех лет. Также получить гражданство будет легче тем, у кого один из родителей является гражданином России, и тем, кто закончил учиться в российском вузе после 1 июля 2002 года и имел трудовой стаж в РФ не менее года.

Пенсионеров, являющихся опекунами или попечителями на платной основе, перестанут считать работающими. Теперь этой категории граждан снова будут индексировать страховую пенсию с выплатой прибавки в тот же год, а не после окончания трудовой деятельности.

Кроме того, с июля этого года минимум 10% мест на парковках должны быть инвалидными, все автобусы, троллейбусы и маршрутки должны быть оборудованы тахографами, пенсии будут начисляться только на карты платежной системы «Мир», а специальный налоговый режим для самозанятых станет доступен во всех регионах.

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