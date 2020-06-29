Адвокат рассказал, как живет Ефремов под домашним арестом

Актер Михаил Ефремов, ставший виновником ДТП со смертельным исходом, не смотрит новости под домашним арестом. Об этом сообщил адвокат артиста Эльман Пашаев.
«Я ему сказал, чтобы не смотрел [новости], а то с ума сойдет», — заявил Пашаев в беседе с РЕН ТВ. Тем не менее, от телевизора Ефремов не отказывается: смотрит спортивные программы и телеканал «Культура».
«Ждет решения суда, приговора», — отметил адвокат, комментируя состояние артиста.
8 июня Михаил Ефремов спровоцировал ДТП на Смоленской площади в центре Москвы, в результате которого погиб 57-летний Сергей Захаров. В момент аварии актер был пьян. Родственники погибшего водителя отказываются от компенсации, несмотря на заявления адвоката артиста Эьмана Пашаева. Сам актер от переживаний перенес сердечный приступ.
В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело. Сейчас он помещен под домашний арест.
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