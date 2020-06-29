В Кремле раскрыли, почему Путин стал чаще появляться на публике

© Служба новостей «URA.RU»
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Видеообращение Владимира Путина. Москва, путин на экране
Во время карантина Владимир Путин не снижал своей привычной активности Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Президент России Владимир Путин не снижал своей активности во время карантина и стал чаще появляться на публике благодаря видеосвязи и прямым эфирам. При этом нельзя говорить о том, что сейчас он стал более публичным политиком, так как и до карантина он был активен на своем посту. Такое мнение высказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.

«Он поддерживает ту самую активность, которая у него была всегда, это его стиль работы. Был очень жесткий карантин. Был режим самоизоляции, который вместе с тем не оказал никакого влияния на рабочий график главы государства», — заявил Песков. По его словам, президент использовал коммуникационные технологии, чтобы оставаться на связи и проводить все необходимые мероприятия.

Вместе с тем Песков отметил, что сейчас прирост заболевших снижается, а поэтому постепенно снимаются карантинные меры. В связи с этим изменяется баланс очных и онлайн-встреч президента, добавил пресс-секретарь.

Ранее глава государства рассказал, что сдает тесты на коронавирус каждые три-четыре дня, все предыдущие анализы показали отрицательный результат, напоминает «Национальная служба новостей». Чтобы избежать заражения, в начале апреля Путин перешел на дистанционный режим работы и сократил очные контакты до минимума, передает RT.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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