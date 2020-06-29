Инсайд: названа планка явки по голосованию по всей стране

Голосование проходит при повышенных мерах санитарной безопасности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Явка на голосовании в России по поправкам в Конституцию РФ должна быть не ниже 55%. Об этом URA.RU сообщил источник в одной из региональных администраций УрФО. При этом за поправки должно проголосовать более 60% принявших участие в голосовании.

«Планка в 55%, результат — выше 60%. На эти цифры ориентируются власти», — пояснил источник из администрации Челябинской области. Вице-губернатор по внутренней политике в Челябинской области Анатолий Векшин в разговоре с URA.RU опроверг, что есть некий план по явке.

«Никакого специального плана по явке нет. И никто нам никакие планы не спускал, — заявил Векшин. — Что касается голосования, то подготовка к нему началась задолго до того, как голосование перенесли. Еще на этом этапе были отработаны и оперативно решены многие оргвопросы».

Векшин отметил, что ключевой задачей для властей сейчас является проведение голосования с учетом эпидемиологической обстановки и дополнительных мер санитарной безопасности из-за эпидемии коронавируса.

«Мы анализируем, как проходит голосование и видим, что у избирателя есть к нему интерес, — сообщил вице-губернатор. — За первые четыре дня явка уже составила 34,11%. Стоит напомнить, что на Всероссийском референдуме по Конституции РФ в 1993 году явка в Челябинской области составила 54%. Думаю, что такая явка будет и сейчас». Политологи подтвердили прогнозы властей региона.

«Такие цифры, 54-55%, по явке на голосовании близки к реальности, — сообщил URA.RU президент консалтингового агентства „Bakster-group“ Дмитрий Гусев. — Плюс-минус пара процентов».

«В первый день голосования, когда голосование шло активно, ожидания были чуть завышены, — говорит эксперт ЭИСИ, Александр Малахов. — Сейчас надо делать поправку на лето и на эпидемиологическую обстановку. Думаю, что средняя явка по стране такой и будет, в 55%». Голосование по поправкам в Конституцию РФ завершится в 20 часов 1 июля.