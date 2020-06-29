Бывшая фирма челябинского экс-губернатора засудила его сына

Долги за хранение мусора стали поводом для суда между фирмами Москвы и сына экс-губернатора Фото: Илья Московец © URA.RU

Фирма «Центр коммунального сервиса» («ЦКС»), региональный оператор по вывозу мусора в четырех кластерах Челябинской области, выиграла суд у «ЧелябСтройКомплекта» («ЧКС»). «ЦКС» ранее принадлежала экс-губернатору Борису Дубровскому, а фирмой «ЧКС» владеет его сын Александр. Сумма иска составила 78,5 тыс. рублей, но, как пояснил URA.RU источник, владеющий ситуацией, это заседание не стоит относить к разряду обычных.

«ЦКС» подал в суд на «ЧКС» из-за долга в 73,7 тыс. рублей. Речь идет о задолженности за временное хранение отходов, за период с 23 марта 2018 года по декабрь 2019 года. В иске также было указано требование о взыскании пени в 3,1 тыс. рублей и госпошлины в 1,5 тыс. рублей. Суд удовлетворил иск полностью.

«Судебный приказ вступает в законную силу по истечении срока для представления возражений относительно исполнения судебного приказа. Судебный приказ может быть обжалован в арбитражный суд Уральского округа в течение двух месяцев», — говорится в решении, выложенном на сайте арбитражного суда Челябинской области.

«Конечно, это не та сумма, за которую регоператор должен биться в суде, — рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией. — На самом деле „ЦКС“ сейчас демонстрирует, что экс-губернатор не имеет никакого влияния на них и не должен предпринимать никаких попыток это влияние оказывать. Так иск скорее показательный, чем экономический».

«ЦКС» впервые стал регоператором в Магнитогорском кластере в мае 2017 года. Тогда учредителями компании были фирмы «Синай» и «Новатэк». Обе фирмы принадлежали Дубровскому и были переданы его сыну в управление. С сентября 2017 года основным собственником «ЦКС» стало АО «Амарант» (учредитель АО — ЗАО «Форб»). Среди собственников был Сергей Вильшенко, который позже переоформил почти весь бизнес на своего отца Геннадия Вильшенко, ранее возглавлявшего отдел ФСБ в Златоусте. К октябрю 2018 года «ЦКС» перешел к ООО «Ингеком-ЭКО» (Москва). Но в кулуарах говорили, что Дубровский-старший все еще имеет влияние на этот бизнес.

Дубровский-младший от общения с прессой отказывается. Связаться по телефону с пресс-службой «ЦКС» не удалось.