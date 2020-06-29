Свердловских министров отправили в разные города поднимать явку

Из всего кабинета министров в регионе остались губернатор Евгений Куйвашев, два его зама и мэр Александр Высокинский Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Свердловские чиновники централизованно покинули областной центр. Как стало известно URA.RU, губернатор Евгений Куйвашев поручил своим заместителям, членам правительства и управляющим округами лично контролировать ситуацию с голосованием по внесению поправок в Конституцию РФ.

В списке оказались десятки территорий для наблюдения, каждому чиновнику досталось в среднем по два муниципальных образования. Заместителям губернатора достались дальние поездки: Павел Креков отправился инспектировать Невьянский и Серовский городские округа, его коллега Азат Салихов — Красноуфимск, Камышлов и соответствующие округа; Сергей Зырянов посещает Арамильский и Полевской городские округа, а Олег Чемезов — город Лесной и Нижнетуринский городской округ.

Всего по области из Екатеринбурга разъехались 25 высокопоставленных чиновников кабмина, знает инсайдер, свои маршруты также у пяти глав управленческих округов. Без направлений в командировки остались ровно три человека: это первый замгубернатора Алексей Орлов, политический вице-губернатор Сергей Бидонько и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

В Департаменте информационной политики региона URA.RU подтвердили, что ряд чиновников работают в муниципальных образованиях области.

URA.RU сообщало, что в Свердловской области явка на голосовании по внесению поправок в Конституцию за четыре дня составила 25%. По данным инсайдера, на пятый день голосования, 29 июня, за 9 часов явка выросла до 29,74%.

Федеральный центр поставил регионам задачу обеспечить явку за неделю голосования на уровне 62%, сообщало ранее URA.RU. Для этого региону необходимо ежедневно демонстрировать явку на уровне 8,5-8%. В случае, если на выборах сохранится текущая динамика, по итогам семи дней голосования явка составит 43, 75%.