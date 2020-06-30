Выборы пермского губернатора состоятся в сентябре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

На место куратора от «Единой России» выборов губернатора Пермского края могут претендовать три человека. Такую точку зрения высказали источники URA.RU.

«Можно рассматривать, например, [сенатора Совета Федерации от Пермского края] Андрея Климова», — рассказал один собеседник агентства. Второй источник полагает, что место куратора может занять один из депутатов Госдумы от Пермского края: «Не исключаю, что это может быть либо Игорь Сапко, либо Андрей Исаев». При этом еще один источник отметил, что «куратора вовсе может не быть».

«Впервые слышу эту информацию, тут пока нечего комментировать», — сообщил URA.RU Игорь Сапко. «Пока ничего по этому поводу сказать не могу», — отметил в беседе с корреспондентом URA.RU Андрей Исаев. Андрей Климов не ответил на звонок корреспондента. Ему отправлено сообщение, на которое он пока не ответил.

Куратором «Единой России» на выборах губернатора Пермского края в феврале текущего года был утвержден депутат Госдумы Дмитрий Скриванов. Однако почти сразу после назначения источники URA.RU заговорили о том, что куратора на выборах могут поменять. 28 июня несколько источников агентства сообщили, что Скриванов снят с кураторства выборов.

Выборы губернатора Пермского края назначены на 13 сентября. Кандидат от «Единой России» пока не заявился. Ранее в партии отметили, что готовы поддержать врио главы региона Дмитрия Махонина, который идет на выборы в качестве самовыдвиженца.