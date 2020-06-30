Звездный адвокат Жорин допустил уголовное дело против Волочковой

Скандал, который балерина Анастасия Волочкова устроила в Нижегородской области с полицией, может стать поводом для уголовного преследования.Об этом журналистам рассказал «звездный» адвокат Сергей Жорин.
«Специально для „балерины всея Руси“ есть статья 319 УК РФ — „Оскорбление представителя власти“. Поэтому вполне возможно, что Следственный комитет захочет ее привлечь к ответственности по этой статье, которая предусматривает либо до 40 тысяч рублей штрафа, либо более суровое наказание», — приводит «Пятый канал» слова Жорина, который назвал уголовное преследование «более чем реальной» перспективой.
Ранее, напомним, стало известно, что Волочкова оскорбила полицейских в Нижегородской области, которые составили на нее протокол о нарушении режима самоизоляции. А все потому, что балерина приехала в Дивеевский монастырь, но проигнорировала обязательный двухнедельный карантин для людей, прибывающих в регион из Москвы.
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