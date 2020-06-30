В 32 регионах России заканчиваются места для захоронения мусора

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До 2023 года мусор можно размещать на нелегальных полигонах — такую лазейку создало прошлое правительство перед стартом реформы обращения с отходами. Что касается официальных полигонов, их в стране всего 976. Они рассчитаны на 55 млн тонн отходов в год, в то время как в РФ ежегодно образуется порядка 70 млн тонн бытового мусора. Как следует из схемы, власти планируют решить проблему строительством 348 новых полигонов, 361 объекта для сортировки и переработки отходов и 154 перерабатывающих и мусоросжигающих заводов.

По его словам, в этих 32 регионах вместимости мусорных полигонов, которые включены в госреестр, хватит меньше чем на пять лет. Причем больше чем в половине их них (17) проблема стоит особенно остро. «Так, в Магаданской области и Бурятии место закончится уже за месяц. От одного до трех месяцев продержатся Забайкальский край, Сахалинская и Еврейская автономная области. Меньше года осталось у полигонов Краснодарского и Камчатского края, Кабардино-Балкарии, Республики Саха (Якутия), Омской и Волгоградской областей», — приводит газета «Ведомости» слова Макрушина.

Проблема накопления бытового мусора особенно остро стоит в 32 регионах России. Такой вывод следует из федеральной схемы коммунальных отходов, подготовленную Российским экологическим оператором (РЭО). В ней — данные о том, сколько в стране образуется мусора, какие мощности есть для сортировки и переработки, а также полигоны. Сейчас схема согласовывается и должна быть принята в ноябре, рассказал заместитель генерального директора РЭО Алексей Макрушин.

В некоторых регионах вместимости мусорных полигонах хватит меньше чем на год Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

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