Милонова заговорили от болезней и плохих мыслей

Теперь Виталий Милонов защищен магией Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Над депутатом Виталием Милоновым провели магический обряд. Это произошло после предложений Милонова запретить магов и экстрасенсов.

Ворожея Анастасия пошла в лес, взяв с собой свечи и фотографию депутата, чтобы провести обряд, который поможет Милонову избавиться от негативных мыслей. «Закрой, птица-девица, раба божьего Виталия от марева, жарева, гнуса и укуса», — цитирует женщину телеканал 360. Кроме того, она создала петицию в интернете с призывом к коллегам поддержать ее проведением подобных процедур.

Магия существовала в мире испокон веков и не исчезнет от принятия каких-либо законов, уверена Анастасия. Проводя обряд, девушка отметила, что защищает людей от всего плохого и хочет чтобы все были здоровы. Депутат Милонов же предлагает запретить брать деньги за предсказания и «магические» сеансы. Комментируя произошедшее, он отметил, что также желает физического и духовного здоровья всем, включая тех, кто занимается подобными обрядами и берет за это деньги, напоминает « Царьград ».

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