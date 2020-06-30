Тюменская порнозвезда объяснила, почему не хочет отдыхать в Крыму

Тюменская порнозвезда Лола Тейлор предпочла отдыху в Крыму Краснодарский край Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU

Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) заявила о том, что никогда не поедет на отдых в Крым из-за того, что там любят отдыхать её украинские коллеги. Об этом она рассказала в беседе с URA.RU. Тейлор добавила, что в этом году решила провести отпуск в Краснодарском крае.

«В Крым не хочу ехать, потому что там отдыхает много девчонок с Украины, они мне будут конкуренцию составлять на пляже. А на курорте я должна быть всегда самая красивая. Сейчас отдыхаю в Геленджике. Здесь — все, как надо. И дешевле, чем в Крыму, кстати: 10800 рублей за двухместный номер в сутки», — пояснила она агентству.

Тейлор добавила, что ее отпуск в Геленджике продлится всего четыре дня: после послабления карантина в Москве у нее там появилось много работы. Ранее агентство писало о том, что тюменская порноактриса впала в депрессию из-за коронавируса и хочет уехать в Европу сразу после того, как будут сняты ограничения режима повышенной готовности.

Любовь Бушуева, известная в порноиндустрии как Лола Тейлор, родилась в Ишиме Тюменской области. Перед тем как стать порноактрисой, она несколько лет прожила в Свердловской области. Как ранее писало URA.RU, телеведущий Иван Ургант высмеял Тейлор в своей программе после ее заявлений о том, что она готова отдаться создателям вакцины от коронавируса.