Почти половина россиян встретила кризис без сбережений

Около половины россиян из-за пандемии столкнулись с трудностями Фото: Алексей Андронов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Почти половина россиян встретила кризис, вызванный пандемией коронавируса, совсем или почти без денежных накоплений. К такому выводу пришли аналитики Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

«У 45% россиян совсем или почти не оказалось сбережений к началу пандемии коронавируса», — пишет РБК со ссылкой на данные опроса. Еще 29% опрошенных сообщили, что сбережений оказалось недостаточно, и только у 26% респондентов денег хватило, чтобы пережить самоизоляцию даже при потере всех источников дохода.

С финансовыми трудностями в пандемию столкнулись 46% всех участников опроса. Из тех, кто вообще не имел сбережений, о трудностях с деньгами сообщили 57% респондентов. По результатам ряда опросов в НАФИ пришли к выводу, что пандемия заставила россиян переоценить жизненные приоритеты. По мнению аналитиков, фокус граждан сменился в сторону ценностей здоровья, семьи и цифровых технологий. Также эксперты ожидают падения уровня демонстративного потребления.

Ранее социологи пришли к выводу, что большей части взрослого населения понравилось проводить время в режиме самоизоляции. В основном граждане смотрели фильмы и сериалы, передает телеканал 360.

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