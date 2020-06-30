Психолог объяснила, почему не стоит бояться коронавируса

Россиянам советуют прислушаться к чувству страха Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Человек, который находится в постоянном страхе заразиться коронавирусом, увеличивает свои шансы подхватить инфекцию. В разговоре с URA.RU психолог Елена Перминова дала несколько советов россиянам, которые помогут побороть страх перед заражением.

«Если человек боится заболевания, то он ослабляет свое ментальное здоровье именно в этой сфере. Что называется, „чего боимся, то и привлекаем“. И, скорее всего, у этого человека вероятность заразиться больше», — рассказала собеседница агентства. По словам Перминовой, если человек испытывает сильный страх и не может решить эту проблему самостоятельно, то ему стоит обратиться за профессиональной помощью к психологу.

В то же время человеку стоит прислушиваться к чувству страха и понять, что оно дает. «У любого состояния есть выгода. Страх не исключение. Что вам дает этот страх? Кого-то он может обезопасить. Кому-то он сообщает, что человек к чему-то не готов. В первую очередь, я бы посоветовала исследовать самого себя и свой страх», — сказала Перминова.

Страх не должен перерастать в панику — наоборот, в этом чувстве должна быть инструкция к действию, сказала Перминова. «[Например], я одинокий человек, боюсь заразиться. Значит, пока я здорова, нужно прикупить продуктов. И договориться с соседями. Если человек с детьми — подумать, как обезопасить себя, чтобы обезопасить и детей. Можно поддерживать [свою и их] иммунную систему. Или отправить их к бабушке в деревню, где более благополучная эпидситуация. То есть, стоит найти причину [страха]. Боятся ведь не самого коронавируса, а его последствий. И это уже даст план действий», — объяснила специалист.

Ранее ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Анна Юсупова рассказала, что страх заразиться коронавирусом является нормальным явлением. А психолог Любовь Беляева порекомендовала при выходе из режима самоизоляции распределять нагрузку постепенно и создавать условия, позволяющие полноценно отдыхать, передает RT.

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