Россиянам рассказали, как не бояться заразиться коронавирусом

Страх заразиться коронавирусом после выхода из режима самоизоляции является нормальным явлением. Об этом журналистам рассказала ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Анна Юсупова.
«Страх людей как потенциальных переносчиков вируса, безусловно, понятен. Главное — не допустить того, чтобы этот страх стал навязчивым и мешал нормальной жизни человека в обществе», — цитируют РИА «Новости» Юсупову. В первую очередь, по словам специалиста, нужно ежедневно помнить о гигиене и читать меньше негативных новостей про COVID-19.
При этом, по словам психолога, нельзя игнорировать свой страх. Человек должен понять, что именно пугает его, принять меры безопасности от заражения и уменьшить количество ситуаций, которые вызывают стресс.
Ранее профессор Московского государственного психолого-педагогического университета Дмитрий Лубовский предупредил, что с окончанием карантина у многих россиян разовьется ковидофобия — навязчивый страх заразиться COVID-19. Как правило, по его словам, ей подвержены тревожные и мнительные люди, у которых есть склонность к ипохондрии. Также рискуют стать ковидофобами те, кто живет со страхом смерти.
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