Россиянам рассказали, как не бояться заразиться коронавирусом

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Ранее профессор Московского государственного психолого-педагогического университета Дмитрий Лубовский предупредил, что с окончанием карантина у многих россиян разовьется ковидофобия — навязчивый страх заразиться COVID-19. Как правило, по его словам, ей подвержены тревожные и мнительные люди, у которых есть склонность к ипохондрии. Также рискуют стать ковидофобами те, кто живет со страхом смерти.

При этом, по словам психолога, нельзя игнорировать свой страх. Человек должен понять, что именно пугает его, принять меры безопасности от заражения и уменьшить количество ситуаций, которые вызывают стресс.

«Страх людей как потенциальных переносчиков вируса, безусловно, понятен. Главное — не допустить того, чтобы этот страх стал навязчивым и мешал нормальной жизни человека в обществе», — цитируют РИА «Новости» Юсупову. В первую очередь, по словам специалиста, нужно ежедневно помнить о гигиене и читать меньше негативных новостей про COVID-19.

Страх заразиться коронавирусом после выхода из режима самоизоляции является нормальным явлением. Об этом журналистам рассказала ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Анна Юсупова.

Нужно ежедневно помнить о гигиене и читать меньше негативных новостей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно