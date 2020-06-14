13 июня 2020

Россиянам рассказали, как не бояться заразиться коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Лето в городе. Сургут, люди в масках, масочный режим, covid-19, социальная дистанция, самоизоляция, коронавирус, маски медицинские
Нужно ежедневно помнить о гигиене и читать меньше негативных новостей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Страх заразиться коронавирусом после выхода из режима самоизоляции является нормальным явлением. Об этом журналистам рассказала ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Анна Юсупова.

«Страх людей как потенциальных переносчиков вируса, безусловно, понятен. Главное — не допустить того, чтобы этот страх стал навязчивым и мешал нормальной жизни человека в обществе», — цитируют РИА «Новости» Юсупову. В первую очередь, по словам специалиста, нужно ежедневно помнить о гигиене и читать меньше негативных новостей про COVID-19.

При этом, по словам психолога, нельзя игнорировать свой страх. Человек должен понять, что именно пугает его, принять меры безопасности от заражения и уменьшить количество ситуаций, которые вызывают стресс.

Ранее профессор Московского государственного психолого-педагогического университета Дмитрий Лубовский предупредил, что с окончанием карантина у многих россиян разовьется ковидофобия — навязчивый страх заразиться COVID-19. Как правило, по его словам, ей подвержены тревожные и мнительные люди, у которых есть склонность к ипохондрии. Также рискуют стать ковидофобами те, кто живет со страхом смерти.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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