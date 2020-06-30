Явка на голосовании в Челябинской области приближается к 42% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Явка на голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Челябинской области 30 июня приближается к 42%, сообщил URA.RU источник в региональном штабе по голосованию. Три крупнейших города: Магнитогорск, Златоуст и Миасс демонстрируют явку ниже среднего показателя.

«Обычно тяжелый по явке Челябинск в последние дни стал подтягиваться, в том числе самые проблемные, Центральный и Тракторозаводский районы, — рассказал источник. — В Центральном явка по итогам выходных еле перевалила за 15%, а в Тракторозаводском — за 21%. За минувшие сутки пошел хороший рост. Мэр Наталья Котова в ручном режиме занялась этими районами. В Тракторозаводском к решению проблемы подключилась семья бизнесменов Видгофов».

Самую высокую явку в Челябинске демонстрируют Металлургический район (47,74%) и Советский район (47,67%). «Челябинск подтянется в итоге, но есть проблемы с Магнитогорском, Златоустом и Миассом», — отметил инсайдер.

Магнитогорск в первые дни демонстрировал высокие показатели, но «просел» и сейчас явка составила 39%, ниже общеобластной. «Много делает ММК, но есть вопросы к мэру Сергею Бердникову, — пояснил инсайдер. — Вдвойне странно, что Магнитка снизила темпы, учитывая, что здесь параллельно идет сбор подписей за присвоение звания „Город трудовой доблести“».

В Златоусте явка пока составляет 31%. Мэру Максиму Пекарскому взялась помогать влиятельная в городе группа «Смарт» в лице кандидата в ЗСО топ-менеджера Олега Садовских и главы предприятия Александра Волкова. «Есть вопросы и к Пекарскому, и к группе „Смарт“», — пояснил источник. Самая низкая явка в Миассе — 25,7%. «Мэр Григорий Тонких увяз в конфликтах. Есть вопросы и к кандидату в ЗСО по Миассу, секретарю местного отделения „ЕР“ Евгению Субачеву, и к местному союзу промышленников», — отметил источник.

«Губернатору Алексею Текслеру каждый день приносят мониторинг по регионам, — рассказал источник. — Отстающим надо подтянуться, чтобы не попасть в „черный список“, о чем уже Текслер предупреждал».

В облизбиркоме не комментируют цифры. Воздержался от оценки по персоналиям и вице-губернатор по внутренней политике Анатолий Векшин. «Но мы подтверждаем, что главы городов и районов несут личную ответственность за проведение процедуры голосования», — отметил в разговоре с URA.RU Векшин.