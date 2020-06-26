27 июня 2020
26 июня 2020

Челябинские города отправились в гонку за голосами. Списки лидеров и аутсайдеров

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Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в гимназии №104. Екатеринбург, конституция, город екатеринбург
Голосование по поправкам в Конституцию РФ будет идти до вечера 1 июля Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

В Челябинской области самые высокие показатели по явке на досрочном голосовании по поправкам в Конституцию РФ отмечены на юге региона. Об этом URA.RU сообщили в облизбиркоме, отметив, что общая явка в первый день голосования превысила 8%.

«Проголосовали 223 679 жителей. Это 8,5% от общего числа жителей, имеющих право принять участие в голосовании», — сообщил URA.RU председатель избирательной комиссии Сергей Обертас. В обизбиркоме также назвали муниципалитеты, где голосование идет наиболее активно.

В числе лидеров по явке Троицк и Троицкий район, Сосновский, Агаповский и Верхнеуральский районы, Магнитогорск и Златоуст. Среднюю по региону явку демонстрируют закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО) — Озерск, Снежинск и Трехгорный. Ниже средней явки пока отмечают ход голосования в Челябинске и Миассе.

На глав городов и районов области возложена личная ответственность за проведение голосования, которое завершится в 20 часов 1 июля.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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