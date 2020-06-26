Голосование по поправкам в Конституцию РФ будет идти до вечера 1 июля Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

В Челябинской области самые высокие показатели по явке на досрочном голосовании по поправкам в Конституцию РФ отмечены на юге региона. Об этом URA.RU сообщили в облизбиркоме, отметив, что общая явка в первый день голосования превысила 8%.

«Проголосовали 223 679 жителей. Это 8,5% от общего числа жителей, имеющих право принять участие в голосовании», — сообщил URA.RU председатель избирательной комиссии Сергей Обертас. В обизбиркоме также назвали муниципалитеты, где голосование идет наиболее активно.

В числе лидеров по явке Троицк и Троицкий район, Сосновский, Агаповский и Верхнеуральский районы, Магнитогорск и Златоуст. Среднюю по региону явку демонстрируют закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО) — Озерск, Снежинск и Трехгорный. Ниже средней явки пока отмечают ход голосования в Челябинске и Миассе.

На глав городов и районов области возложена личная ответственность за проведение голосования, которое завершится в 20 часов 1 июля.