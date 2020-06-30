Коронавирус слабеет в своих новых вариациях Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коронавирус, как и любой новый вирус, мутирует и создает новые штаммы, однако для человека каждая последующая его модификация представляет все меньшую опасность. Об этом в беседе с URA.RU рассказал вирусолог, профессор Института имени Белозерского МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

«Вирусы быстро мутируют, и из одного первоначального возникает облако мутантов. Некоторые погибают, какие-то выживают. COVID-19 пришел к нам таким готовеньким, потому что прошел через теплокровных животных. А в человеческом организме вирусы не отращивают „зубы и когти“, как на животных, поэтому на нас он постепенно ослабевает», — рассказал URA.RU Аграновский.

Из-за большого количества «ослабевших» штаммов у человечества быстрее сформируется иммунитет к инфекции, отметил эксперт. «И Россия здесь не исключение, это общее правило для всех. Вирус неприятный, в каком-то смысле хуже гриппа. Однако новые штаммы становятся все слабее, теряют свою опасность», — заключил вирусолог.

Ранее глава центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что за время пандемии в России было обнаружено более 100 различных штаммов коронавируса, передает RT. Кроме того, в «Векторе» рассказали о процессе разработки вакцины от нового коронавируса. По данным ученых, в настоящий момент три прототипа сыворотки прошли испытания на способность формировать иммунный ответ, передает телеканал 360.

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