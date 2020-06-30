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Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что всплеск пандемии коронавируса в стране идет на убыль, напоминает « Национальная служба новостей ». А генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов рассказал, что три российских прототипа вакцины от коронавируса успешно прошли испытания. Они показали, что способны формировать иммунитет, передает телеканал 360 .

Среди других уральских регионов статистика следующая: в Свердловской области — 276 новых случаев, в Челябинской области — 145, в ЯНАО — 248, в Тюменской области — 69, Пермском крае — 54, в Курганской области — 18.

«Выявлено заболевших — 6 693», — сообщили в оперштабе. Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Москве (+754), Московской области (+301) и ХМАО-Югре (+279). По официальным данным, за сутки выздоровели 9 220 человек, скончались 154 заболевших. Всего с начала эпидемии вылечились 412 650 человек, жертвами инфекции стали 9 320.

За все время распространения коронавируса в России зарегистрировали 647 849 случаев коронавируса. Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил о 6 693 новых заражениях за последние сутки.

За последние сутки в России выявлено 6 693 новых случаев коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU

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