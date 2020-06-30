За сутки в России заразились коронавирусом 6693 человека. В лидерах — Москва и ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Передача автомобилей Скорой медицинской помощи бригадам медиков. Екатеринбург, неотложка, красный крест, медицина, здравоохранение, скорая помощь, медицинская помощь, медицинский работник, неотложная помощь, медики, машина скорой помощи, covid-19, covid19, коронавирус
За последние сутки в России выявлено 6 693 новых случаев коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

За все время распространения коронавируса в России зарегистрировали 647 849 случаев коронавируса. Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил о 6 693 новых заражениях за последние сутки.

«Выявлено заболевших — 6 693», — сообщили в оперштабе. Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Москве (+754), Московской области (+301) и ХМАО-Югре (+279). По официальным данным, за сутки выздоровели 9 220 человек, скончались 154 заболевших. Всего с начала эпидемии вылечились 412 650 человек, жертвами инфекции стали 9 320.

Среди других уральских регионов статистика следующая: в Свердловской области — 276 новых случаев, в Челябинской области — 145, в ЯНАО — 248, в Тюменской области — 69, Пермском крае — 54, в Курганской области — 18.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что всплеск пандемии коронавируса в стране идет на убыль, напоминает «Национальная служба новостей». А генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов рассказал, что три российских прототипа вакцины от коронавируса успешно прошли испытания. Они показали, что способны формировать иммунитет, передает телеканал 360.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Здоровье Общество
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...