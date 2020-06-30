Заболеваемость выросла на треть Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области за минувшие сутки зафиксировано 276 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в регионе выявлено 12 792 заболевших. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с пандемией. Прирост по сравнению со вчерашним днем (214 случаев) составил почти 30%.

«Диагноз был лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+255), Арамильского, Артемовского, Асбестовского городских округов, Дегтярска, Невьянска, Нижнего Тагила, Режа, а также один случай заболевания у жителя другого региона России», — сообщили в свердловском оперштабе.

Заболеваемость COVID, как уже сообщало URA.RU, начала расти сразу после введения второго снятия ограничений: до этого шло постепенное снижение числа заболевших, все цифры, предшествовавшие указу губернатора, были ниже 200. Однако сразу же после ослабления карантинных мер начался рост: 27 июня было зафиксировано 216 заболевших, 28-го — 209, 29 числа — 214. В свердловском оперштабе рост числа новых случаев объяснили тем, в сводке за 30 июня «учтены случаи заболевания, которые фиксировали в течение последней недели, но по разным причинам не были включены в ежедневные сводки».

Динамика новых случаев COVID в Свердловской области Инфографика: сайт коронавирус. монитор

Из-за всплеска заболеваемости коэффициент распространения инфекции (Rt) в регионе сейчас составляет 1,2 (по нормам Роспотребнадзора, первый этап снятия ограничений вводится при коэффициенте Rt 1,0, второй — при 0,8. Таким образом, Свердловская область вышла в «красную зону» (когда возможна отмена ряда послаблений карантина). Даже при оптимистичном прогнозе (если число новых случаев в ближайшие дни снизится до 200 и ниже), коэффициент Rt будет оставаться выше единицы. Тем более — если заболеваемость будет расти (1,2, если ситуация будет сохраняться, как сейчас, и до 1,4, если всплески заболеваемости продолжатся -см. ТАБЛИЦЫ).

Состояние 138 пациентов с COVID, находящихся в больницах и изоляторах, оценивается как тяжелое, 112 находятся в реанимации, в том числе 57 на искусственной вентиляции легких. За минувшие сутки скончался один пациент с коронавирусом. У 627 больных — состояние средней степени тяжести, у остальных — удовлетворительное. За минувшие сутки из больниц выписаны 150 пациентов, а всего уральские медики вылечили от коронавируса 7459 человек. За сутки зарегистрировано два случая смерти больных COVID. Всего же в регионе умерло 95 пациентов с коронавирусом.

URA.RU публикует детальную карту очагов заражения COVID-19 — на ней указано число заболевших в каждом свердловском городе, а в столице региона — с привязкой к адресам заражений (без указания самого адреса, но с отметкой его на карте). Если на одной улице было несколько случаев заражения, они указаны в виде цифры (данные для карты взяты с сайта Роспотребнадзора по Свердловской области).

По данным санитарных врачей (сводка за 29 июня) больше всего заболевших коронавирусом в Екатеринбурге (8223), затем в Нижнем Тагиле (558), Верхней Пышме (365), Березовском (273), Первоуральске (256), Каменске-Уральском и Каменском районе (155), Невьянске (146), Ревде (135), Полевском (118), Реже (с учетом района — 117), Красноуфимске (включая район — 107), Краснотурьинске (103), Нижнесергинском районе (99), Камышлое (в т. ч. район — 96), Среднеуральске (95), Белоярском районе (93), Ирбите (вместе с районом — 89), Артемовском (85), Серове (84), Сысерти (82), Асбесте (77), Арамили (74), Верхотурье (61), Кушве (56), Туринске (49), Дегтярске (49), Богдановиче, Новоуральске, Сухом Логу и Талицком районе (40), Североуральске (38), Алапаевске (включая район — 31).

Двадцать девять случаев заболевания зафиксировано в Кировграде, 28 — в Артинском районе, 27 — в Верхнем Дуброво, 26 — в Горноуральском округе, 25 — в Заречном, 23 — в Шале, по 21 — в Верхней Салде и Красноуральске, по 18 — в Ачите и Тавде, 17 — в Нижней Салде, по 16 — в Бисерти, Качканаре, Нижней Туре и Пышминском районе, 14 — в Тугулыме, 12 — в Карпинске, по 10 — Верхней Туре, Ивделе и Новой Ляле, по девять — в Лесном и поселке Уральский, восемь — в Староуткинске, по шесть — в Байкалово, Верхнем Тагиле и Рефтинском, пять — в Верх-Нейвинском, по четыре — в поселке Малышева и ЗАТО Свободный, по два — в Волчанке, Гарях, Слободо-Туринском районе и Сосьве, один — в Пелыме.

Даже при снижении числа новых случаев до 200 в день и ниже коэффициент Rt не опустится ниже единицы Инфографика: URA.RU

При сохранении текущих показателей (взято среднее за последние три дня) Rt будет близок к 1,2 Инфографика: URA.RU