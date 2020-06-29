Регион вышел за пределы коэффициента Rt 1,0 и находится сейчас в «красной зоне» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области за минувшие сутки зафиксировано 214 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в регионе выявлено 12 516 заболевших. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с пандемией. Рост заболеваемости COVID-19 начался сразу же после ослабления карантина на прошлой неделе.

«Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+92), Алапаевского, Артемовского, Ачитского городских округов, Алапаевского района, Байкаловского района, Березовского, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Верхнего Тагила, Дегтярска, ЗАТО Свободный, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского, Камышлова, Кировграда, Среднеуральска, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижнесергинского района, Режа, Североуральска, Серова, Сосьвинского, Талицкого, Туринского и Шалинского городских округов», — сообщили в свердловском оперштабе.

Рост числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией начался сразу после введения в Свердловской области второго этапа снятия ограничений (это произошло 26 июня по указу губернатора Евгения Куйвашева). Перед этим в регионе фиксировалось постепенное стабильное снижение заболеваемости (21 июня — 207, 22-го — 197, 23 числа — 181, 24-го — 181), 25 и 26 июня были показатели 192 и 193 заболевших в сутки).

Динамика новых случаев COVID в Свердловской области Инфографика: сайт коронавирус.монитор

Однако сразу же после ослабления карантина наблюдается рост новых случаев COVID: 27 июня — 216, 28-го — 209, сегодня — 214. Эти цифры портят хорошую статистику прошлой недели: сейчас коэффициент распространения инфекции (Rt) составляет 1,1. Даже если в ближайшие дни число новых случаев будет опустится ниже 200, регион все равно превысит коэффициент Rt в 1,0, что чревато возможной отменой ряда послаблений карантина. Прогноз тем более оправдан, если цифры по заболеваемости в регионе будут сохраняться на текущем уровне или расти (см. ниже ТАБЛИЦЫ с прогнозами).

Состояние 141 пациента с COVID, находящихся в больницах и изоляторах, оценивается как тяжелое, 112 находятся в реанимации, в том числе 53 на искусственной вентиляции легких. За минувшие сутки скончался один пациент с коронавирусом. У 601 больного — состояние средней степени тяжести, у остальных — удовлетворительное. За минувшие сутки из больниц выписаны 210 пациентов, а всего уральские медики вылечили от коронавируса 7 219 человек. За сутки подтверждена одна смерть пациента с COVID.

URA.RU публикует детальную карту очагов заражения COVID-19 — на ней указано число заболевших в каждом свердловском городе, а в столице региона — с привязкой к адресам заражений (без указания самого адреса, но с отметкой его на карте). Если на одной улице было несколько случаев заражения, они указаны в виде цифры (данные для карты взяты с сайта Роспотребнадзора по Свердловской области).

По данным санитарных врачей (сводка за 28 июня) больше всего заболевших коронавирусом в Екатеринбурге (8042), затем в Нижнем Тагиле (551), Верхней Пышме (364), Березовском (272), Первоуральске (254), Каменске-Уральском и Каменском районе (155), Невьянске (146), Ревде (135), Полевском (118), Реже (включая район — 115), Красноуфимске (с учетом района — 107), Краснотурьинске (103), Нижнесергинском районе (97), Камышлове (в т. ч. район — 96), Среднеуральске (95), Белоярском районе (93), Ирбите (с учетом районе — 89), Артемовском и Серове (по 83), Сысерти (81), Асбесте и Арамили (71), Верхотурье (60), Кушве (56), Туринске (48), Дегтярске (43), Богдановиче, Новоуральске, Сухом Логу и Талицком районе (по 40), Североуральске (38), Алапаевске (с учетом района — 30), Артинском районе (28), Верхнем Дуброво (27), Горноуральском округе и Кировграде (26), Заречном (25), Шале (23).

По двадцать случаев заболевания выявлено в Верхней Салде и Красноуральске, по 18 — Ачите и Тавде, 17 — в Нижней Салде, по 16 — в Бисерти, Нижней Туре и Пышминском районе, по 14 — в Качканаре и Тугулыме, 12 — в Карпинске, по 10 — в Верхней Туре, Ивделе и Новой Ляле, девять — в поселке Уральский, по восемь — в Лесном и Староуткинске, по шесть — в Байкалово, Верхнем Тагиле и Рефтинском, пять — в поселке Верх-Нейвинский, по четыре — в поселке Малышева и ЗАТО Свободный, по два — в Волчанске, Гарях, Слободо-Туринском районе и Сосьве, один — в Пелыме. Также вирус обнаружен у 201 жителя других регионов России.

Даже если заболеваемость опустится ниже 200 случаев в сутки, из-за ее роста в последние дни коэффициент распространения инфекции все равно будет выше единицы Инфографика: URA.RU

При сохранении сегодняшних показателей (взято среднее за последние три дня) регион будет балансировать вокруг коэффициента распространения инфекции (Rt), примерно равном единице Инфографика: URA.RU

При дальнейшем росте заболеваемости регион совершенно точно выходит в «красную зону» Инфографика: URA.RU