Семью свердловского врача, погибшего от COVID, лишают денег

Семья умершего завотделением хирургии областной клинической больницы №1 Юрия Мансурова рискует не получить компенсацию в связи с его гибелью из областного бюджета. Об этом на заседании Законодательного собрания Свердловской области заявила замминистра здравоохранения региона Елена Прямоносова.
Выступая с докладом перед парламентом, она упомянула, что свердловские врачи могут рассчитывать на такую меру социальной поддержки, как выплата 120 должностных окладов семье врача, погибшего при исполнении служебных обязанностей. На текущий момент времени за такой выплатой никто не обращался.
Депутат Евгений Зяблицев спросил, получат ли деньги родные Юрия Мансурова. «Нам необходимо провести определенные мероприятия, чтобы определить, при исполнении ли обязанностей произошел трагический случай», — заявила замминистра.
Ранее URA.RU сообщало, что в конце мая в больнице часть отделений пришлось закрыть из-за вспышки коронавируса среди пациентов и сотрудников. 24 июня стало известно о смерти заведующего хирургическим отделением областной клинической больницы №1 Юрия Мансурова. Гражданская панихида прошла 26 июня.
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