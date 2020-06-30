Губернатор Шумков пошутил про свой характер

Вадим Шумков в шутку назвал свой характер мягким Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков пошутил 30 июня, что у него «мягкий характер». Об этом глава региона сообщил в своем instagram-аккаунте. По мнению источников, характер губернатора жестче.

«Андрей Юрьевич, зная мой мягкий характер, с учетом того, что все средства по этому году уже распределены, законтрактованы или выведены на аукционы, поручил мне больше заявок от вас не принимать))) Сказал — только на следующий год)», — обратился губернатор к подписчикам. Шумков не в первый раз подшучивает над мэром Кургана Андреем Потаповым.

Поводом для нового поста стал ремонт улиц в микрорайоне Глинки в Кургане. «Ямы сплошняком — в каждую входит почти колесо. В самом поселке сделаем тротуар. Нужно немного потерпеть — до конца сезона завершим», — добавил Шумков.

По информации инсайдеров, у Шумкова жесткий стиль руководства. В 2020 году несколько курганских чиновников, по мнению источников, из-за этого покинули свои посты. В ноябре 2019 года губернатор предложил «пинка дать» главе сельсовета из Петуховского района. Также Шумков несколько раз припоминал курганцам нытье и безделье.