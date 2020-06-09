Почему от курганского губернатора бегут чиновники

Известие о возможной отставке главы Кургана Андрея Потапова (слева) напугало курганцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Муниципальные чиновники в Курганской области массово уходят с постов. Из мэрии Кургана в разгар ремонтных работ ушел глава департамента городского хозяйства Вадим Лютиков. Несколько дней назад уволился глава Звериноголовского района Михаил Шейгец. Оба ушли неожиданно и, как говорят источники URA.RU, не без эмоций. 9 июня в кулуарах заговорили о том, что глава Кургана Андрей Потапов, а также его зам Андрей Жижин были готовы написать заявление об уходе.

Бывший директор департамента развития городского хозяйства администрации Кургана Вадим Лютиков (справа) успешно курировал нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Причинами увольнений всех чиновников инсайдеры из их окружения называют разногласия с губернатором Вадимом Шумковым. «Лютиков ушел, ругаясь на вышестоящее начальство», — пояснил инсайдер из сферы коммунального хозяйства.

По его мнению, последней каплей для молодого управленца могло стать не только почти круглосуточное пребывание на работе в ущерб семье, но и постоянная критика. «Недавно курганцы подняли тему вырубки деревьев на берегу реки Битевка [рядом с ЦПКиО]. В целом она оправдана, так как иначе берег не укрепить, но Вадиму [Лютикову] все равно досталось от губернатора, который туда выезжал», — уточнил инсайдер.

Шейгец, по данным источников, также ушел из-за жесткого стиля руководства губернатора, который «выдерживает далеко не всякий глава». А Потапов был крайне расстроен уходом своего подчиненного — Лютикова — и сгоряча, как говорят источники, написал заявление об уходе. Правда, спустя некоторое время передумал.

Политолог Александр Безделов считает, что отставки в руководстве Кургана могут сыграть на руку Шумкову. Он убежден, что за два года на посту главы региона тот вполне освоился и видит на посту управленцев Кургана других людей.

«Желающие занять этот пост всегда найдутся. Возможно, есть кандидатуры из других городов или даже из районов Курганской области. Шумков прошел школу управленцев и понимает, кого хочет видеть на этом посту», — поделился Безделов.

Кадровые проблемы и побег чиновников из мэрии могут быть связаны с конфликтом новых управленцев внутри администрации и членами прежней команды. «[Управделами мэрии Кургана] Сергея Заскалькина, например, уволили из-за разногласий с заместителем директора департамента экономического развития Ульяной Ивановой. Ее называют человеком Шумкова. Так вот она поставила ультиматум Потапову — либо уволить управделами, либо рискнуть своим местом. Может, она хочет стать главой города», — предположил инсайдер.

Получить оперативные комментарии у Ульяны Ивановой URA.RU не удалось. Замдиректора ответила агентству, что всегда готова к сотрудничеству с журналистами, но для предоставления более точной информации, рекомендовала обратиться с официальным запросом, на который будет подготовлен ответ (запрос направлен).

В мэрии Кургана 9 июня началось с неприятной новости об очередной отставке Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Другой источник обращает внимание на то, что в мэрии идет замена основной команды на «шумковских». Не так давно бывшие сотрудницы кетовской администрации, которые работали в подчинении у Владимира Архипова (ныне замгубернатора по экономической политике), возглавили управление соцполитики (Елена Ситникова) и управление образования (Ирина Паскевич).

Политолог Сергей Ширяев считает, что кадровые перестановки в блоке руководителей могут негативно сказаться на развитии города. «Кургану нужно решать вопросы с ремонтом сетей, благоустройством, дорожными работами. Все это происходит летом. И остаться без ответственных за эти проекты в разгар сезона — ничего хорошего не сулит. Опять же еще две волны выборов. Уверен, что сейчас, если заявления все-таки написаны, ведутся переговоры, и разом вся верхушка города не уйдет», — считает Ширяев.

Его слова подтверждает ситуация, которая сложилась в администрации Кургана после отставки Лютикова. Чиновники теперь пребывают в прострации. «Не знаем, где подписывать документы, на кого составлять и куда идти. Сейчас — самый разгар дорожных работ по федеральному проекту „Безопасные и качественные автомобильные дороги“. Некоторые документы имеют строгие сроки исполнения», — поделились в мэрии. По словам инсайдеров, Лютиков все знал о ремонте дорог, благоустройстве, контрактах.

С поста директора городского департамента архитектуры, строительства и земельных отношений Елена Иванова уволилась в апреле Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В пресс-службе мэрии разговоры об отставке главы города и его первого зама называют «ерундой». На момент звонка журналиста URA.RU глава города проводил совещание. В пресс-службе правительства региона URA.RU не стали комментировать происходящее. «Это не имеет отношения к деятельности департамента информационной и внутренней политики», — сообщили там корреспонденту URA.RU.

В течение последних двух месяцев из администрации Кургана уволились несколько руководителей. Это управделами Сергей Заскалькин. С должности главного архитектора Кургана после полугода работы ушла Анна Алексейчук, которая в качестве причин увольнения назвала разногласия с новым руководителем департамента архитектуры, строительства и земельных отношений Вадимом Литвиновым, сменившем на этом посту уволившуюся в апреле Елену Иванову.