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Что запрещено и разрешено в Пермском крае. Актуальный список

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Дополнительная лаборатория для выявления коронавирусной инфекции в Челябинске на базе Областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Челябинск, лаборатория, прием анализов, эпидемия, врачи, коронавирус
Медики и власти просят пермяков соблюдать правила безопаности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Ограничительные меры поэтапно снимают в Пермском крае. Такое решение принято на заседании оперштаба региона. С начала этой недели штаб будет следить за основными показателями и, при положительной динамике, с 1 июля появится возможность снять ограничения с некоторых сфер деятельности.

С 1 июля могут быть сняты ограничения для:

  • торговых залов площадью до 800 кв. м.;
  • музеев и выставочных залов;
  • молочных кухонь;
  • уличных кафе при соблюдении требований по дезинфекции поверхностей, расстановке столиков (на расстоянии 1,5 м). Массовые мероприятия проводить запрещено;
  • детских площадок, детских садов (в т. ч. частных), образовательных учреждений (кружки, допобразование);
  • МФЦ по всем видам услуг (по предварительной записи);
  • выездной службы крови;
  • общественных организаций, научных институтов.

Если эпидобстановка в Пермском крае будет улучшаться, то в регионе смогут открыться:

  • фитнес-клубы, бассейны и ФОКи;
  • соцучреждения, которые оказывают услуги населению.

С 4 июля начнут открываться детские оздоровительные лагеря — к 26 июля должны заработать они все. Также открываются культурные учреждения под открытым небом: архитектурно-этнографический музей «Хохловка», музей-заповедник истории политических репрессий «Пермь-36» и пространство завода Шпагина. При их посещении нужно будет использовать маски и соблюдать социальную дистанцию. Таким образом, на данный момент

…в Пермском крае разрешены:

  • мероприятия по летнему досугу школьников в группах до 5 человек и продолжительностью до 3 часов;
  • массовые мероприятия для людей, находящихся в своих автомобилях (например, кинотеатры под открытым небом);
  • получение медсправок для абитуриентов и консультации узких специалистов (в том числе стоматологов);
  • оказание высокотехнологичной помощи и плановая госпитализация детей;
  • профилактические осмотры детей до года, обследование детей перед госпитализацией, обязательные медосмотры абитуриентов;
  • выдача сертификатов на отдых и оздоровление детей;
  • поездки в Пермь из любых регионов страны без 14-дневной самоизоляции;
  • прогулки на открытом воздухе с членами семьи и другими людьми, совместно проходящими самоизоляцию;
  • одиночные прогулки и занятия спортом на открытом воздухе;
  • репетиции в учреждениях культуры;
  • тренировки в профессиональных спортклубах;
  • собрания для выдвижения кандидатов в организациях политических партий;
  • посещение судов;
  • поездки на дачи и в садовые товарищества;
  • посещения детских площадок;
  • посещения работающих организаций.

в Пермском крае могут работать:

  • Туроператоры. Для возобновления деятельности необходимо уведомить региональное агентство по туризму и молодежной политике;
  • Турагентства (данная деятельность не прописана отдельно в указе губернатора, но в агентстве по туризму и молодежной политике региона сообщили URA.RU, что понятие «туроператор» в указе имеет более широкое значение, включающее в себя турагентов).
  • Организации, оказывающие услуги для бизнеса (организаций из сфер оптовой торговли, бухгалтерского учета и консалтинга, рекламы, управления недвижимостью, легкой промышленности, производства изделий из бумаги и дерева, архитектуры и проектирования). Для возобновления деятельности необходимо уведомить региональный минпромторг.
  • Парикмахерские, маникюрные и педикюрные салоны;
  • Продуктовые магазины и магазины, торгующие товарами первой необходимости;
  • Магазины с отдельным входом площадью до 400 квадратных метров, в том числе в торговых центрах;
  • Газетные киоски;
  • Кафе и рестораны, которые осуществляют дистанционную доставку своей продукции;
  • Шиномонтажные мастерские, автосервисы, автомойки и автосалоны;
  • Компьютерные магазины;
  • Организации, внесенные в перечень региональных минпромторга, минстроя и минсвязи;
  • Ателье по пошиву и ремонту обуви и одежды;
  • Фотосалоны;
  • Киоски по изготовлению ключей;
  • Управляющие компании, банки, нотариусы, почта, МФЦ «Мои документы»;
  • Молочные кухни и донорская служба.

в Пермском крае запрещено:

  • Выходить из дома лицам старше 65 лет и людям, имеющим хронические заболевания (входящим в группы риска по COVID-19);
  • Находиться в общественных местах и на рабочем месте без маски и перчаток;
  • Продавать алкоголь с 20:00 до 11:00;
  • Посещать пляжи;
  • Гулять с родственниками, друзьями и знакомыми, которые не проживают вместе с вами;
  • Проводить публичные и общественные мероприятия в помещениях и на открытом воздухе;
  • Проживать в гостиницах, санаториях и домах отдыха. Исключение — служебные командировки;
  • Приближаться к другим людям в общественных местах ближе, чем на полтора метра. Исключение — поездка в такси;
  • Работа торговых и развлекательных центров, а также театров, кинотеатров, музеев и выставок;
  • Работа кафе и ресторанов. Исключение — дистанционная торговля и торговля на вынос;
  • Сплавы и походы.

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Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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