Медики и власти просят пермяков соблюдать правила безопаности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ограничительные меры поэтапно снимают в Пермском крае. Такое решение принято на заседании оперштаба региона. С начала этой недели штаб будет следить за основными показателями и, при положительной динамике, с 1 июля появится возможность снять ограничения с некоторых сфер деятельности.

С 1 июля могут быть сняты ограничения для:

торговых залов площадью до 800 кв. м.;

музеев и выставочных залов;

молочных кухонь;

уличных кафе при соблюдении требований по дезинфекции поверхностей, расстановке столиков (на расстоянии 1,5 м). Массовые мероприятия проводить запрещено;

детских площадок, детских садов (в т. ч. частных), образовательных учреждений (кружки, допобразование);

МФЦ по всем видам услуг (по предварительной записи);

выездной службы крови;

общественных организаций, научных институтов.

Если эпидобстановка в Пермском крае будет улучшаться, то в регионе смогут открыться:

фитнес-клубы, бассейны и ФОКи;

соцучреждения, которые оказывают услуги населению.

С 4 июля начнут открываться детские оздоровительные лагеря — к 26 июля должны заработать они все. Также открываются культурные учреждения под открытым небом: архитектурно-этнографический музей «Хохловка», музей-заповедник истории политических репрессий «Пермь-36» и пространство завода Шпагина. При их посещении нужно будет использовать маски и соблюдать социальную дистанцию. Таким образом, на данный момент

…в Пермском крае разрешены:

мероприятия по летнему досугу школьников в группах до 5 человек и продолжительностью до 3 часов;

массовые мероприятия для людей, находящихся в своих автомобилях (например, кинотеатры под открытым небом);

получение медсправок для абитуриентов и консультации узких специалистов (в том числе стоматологов);

оказание высокотехнологичной помощи и плановая госпитализация детей;

профилактические осмотры детей до года, обследование детей перед госпитализацией, обязательные медосмотры абитуриентов;

выдача сертификатов на отдых и оздоровление детей;

поездки в Пермь из любых регионов страны без 14-дневной самоизоляции;

прогулки на открытом воздухе с членами семьи и другими людьми, совместно проходящими самоизоляцию;

одиночные прогулки и занятия спортом на открытом воздухе;

репетиции в учреждениях культуры;

тренировки в профессиональных спортклубах;

собрания для выдвижения кандидатов в организациях политических партий;

посещение судов;

поездки на дачи и в садовые товарищества;

посещения детских площадок;

посещения работающих организаций.

в Пермском крае могут работать:

Туроператоры. Для возобновления деятельности необходимо уведомить региональное агентство по туризму и молодежной политике;

Турагентства (данная деятельность не прописана отдельно в указе губернатора, но в агентстве по туризму и молодежной политике региона сообщили URA.RU, что понятие «туроператор» в указе имеет более широкое значение, включающее в себя турагентов).

Организации, оказывающие услуги для бизнеса (организаций из сфер оптовой торговли, бухгалтерского учета и консалтинга, рекламы, управления недвижимостью, легкой промышленности, производства изделий из бумаги и дерева, архитектуры и проектирования). Для возобновления деятельности необходимо уведомить региональный минпромторг.

Парикмахерские, маникюрные и педикюрные салоны;

Продуктовые магазины и магазины, торгующие товарами первой необходимости;

Магазины с отдельным входом площадью до 400 квадратных метров, в том числе в торговых центрах;

Газетные киоски;

Кафе и рестораны, которые осуществляют дистанционную доставку своей продукции;

Шиномонтажные мастерские, автосервисы, автомойки и автосалоны;

Компьютерные магазины;

Организации, внесенные в перечень региональных минпромторга, минстроя и минсвязи;

Ателье по пошиву и ремонту обуви и одежды;

Фотосалоны;

Киоски по изготовлению ключей;

Управляющие компании, банки, нотариусы, почта, МФЦ «Мои документы»;

Молочные кухни и донорская служба.

в Пермском крае запрещено:

Выходить из дома лицам старше 65 лет и людям, имеющим хронические заболевания (входящим в группы риска по COVID-19);

Находиться в общественных местах и на рабочем месте без маски и перчаток;

Продавать алкоголь с 20:00 до 11:00;

Посещать пляжи;

Гулять с родственниками, друзьями и знакомыми, которые не проживают вместе с вами;

Проводить публичные и общественные мероприятия в помещениях и на открытом воздухе;

Проживать в гостиницах, санаториях и домах отдыха. Исключение — служебные командировки;

Приближаться к другим людям в общественных местах ближе, чем на полтора метра. Исключение — поездка в такси;

Работа торговых и развлекательных центров, а также театров, кинотеатров, музеев и выставок;

Работа кафе и ресторанов. Исключение — дистанционная торговля и торговля на вынос;

Сплавы и походы.