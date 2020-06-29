Ограничительные меры поэтапно снимают в Пермском крае. Такое решение принято на заседании оперштаба региона. С начала этой недели штаб будет следить за основными показателями и, при положительной динамике, с 1 июля появится возможность снять ограничения с некоторых сфер деятельности.
С 1 июля могут быть сняты ограничения для:
- торговых залов площадью до 800 кв. м.;
- музеев и выставочных залов;
- молочных кухонь;
- уличных кафе при соблюдении требований по дезинфекции поверхностей, расстановке столиков (на расстоянии 1,5 м). Массовые мероприятия проводить запрещено;
- детских площадок, детских садов (в т. ч. частных), образовательных учреждений (кружки, допобразование);
- МФЦ по всем видам услуг (по предварительной записи);
- выездной службы крови;
- общественных организаций, научных институтов.
Если эпидобстановка в Пермском крае будет улучшаться, то в регионе смогут открыться:
- фитнес-клубы, бассейны и ФОКи;
- соцучреждения, которые оказывают услуги населению.
С 4 июля начнут открываться детские оздоровительные лагеря — к 26 июля должны заработать они все. Также открываются культурные учреждения под открытым небом: архитектурно-этнографический музей «Хохловка», музей-заповедник истории политических репрессий «Пермь-36» и пространство завода Шпагина. При их посещении нужно будет использовать маски и соблюдать социальную дистанцию. Таким образом, на данный момент
…в Пермском крае разрешены:
- мероприятия по летнему досугу школьников в группах до 5 человек и продолжительностью до 3 часов;
- массовые мероприятия для людей, находящихся в своих автомобилях (например, кинотеатры под открытым небом);
- получение медсправок для абитуриентов и консультации узких специалистов (в том числе стоматологов);
- оказание высокотехнологичной помощи и плановая госпитализация детей;
- профилактические осмотры детей до года, обследование детей перед госпитализацией, обязательные медосмотры абитуриентов;
- выдача сертификатов на отдых и оздоровление детей;
- поездки в Пермь из любых регионов страны без 14-дневной самоизоляции;
- прогулки на открытом воздухе с членами семьи и другими людьми, совместно проходящими самоизоляцию;
- одиночные прогулки и занятия спортом на открытом воздухе;
- репетиции в учреждениях культуры;
- тренировки в профессиональных спортклубах;
- собрания для выдвижения кандидатов в организациях политических партий;
- посещение судов;
- поездки на дачи и в садовые товарищества;
- посещения детских площадок;
- посещения работающих организаций.
в Пермском крае могут работать:
- Туроператоры. Для возобновления деятельности необходимо уведомить региональное агентство по туризму и молодежной политике;
- Турагентства (данная деятельность не прописана отдельно в указе губернатора, но в агентстве по туризму и молодежной политике региона сообщили URA.RU, что понятие «туроператор» в указе имеет более широкое значение, включающее в себя турагентов).
- Организации, оказывающие услуги для бизнеса (организаций из сфер оптовой торговли, бухгалтерского учета и консалтинга, рекламы, управления недвижимостью, легкой промышленности, производства изделий из бумаги и дерева, архитектуры и проектирования). Для возобновления деятельности необходимо уведомить региональный минпромторг.
- Парикмахерские, маникюрные и педикюрные салоны;
- Продуктовые магазины и магазины, торгующие товарами первой необходимости;
- Магазины с отдельным входом площадью до 400 квадратных метров, в том числе в торговых центрах;
- Газетные киоски;
- Кафе и рестораны, которые осуществляют дистанционную доставку своей продукции;
- Шиномонтажные мастерские, автосервисы, автомойки и автосалоны;
- Компьютерные магазины;
- Организации, внесенные в перечень региональных минпромторга, минстроя и минсвязи;
- Ателье по пошиву и ремонту обуви и одежды;
- Фотосалоны;
- Киоски по изготовлению ключей;
- Управляющие компании, банки, нотариусы, почта, МФЦ «Мои документы»;
- Молочные кухни и донорская служба.
в Пермском крае запрещено:
- Выходить из дома лицам старше 65 лет и людям, имеющим хронические заболевания (входящим в группы риска по COVID-19);
- Находиться в общественных местах и на рабочем месте без маски и перчаток;
- Продавать алкоголь с 20:00 до 11:00;
- Посещать пляжи;
- Гулять с родственниками, друзьями и знакомыми, которые не проживают вместе с вами;
- Проводить публичные и общественные мероприятия в помещениях и на открытом воздухе;
- Проживать в гостиницах, санаториях и домах отдыха. Исключение — служебные командировки;
- Приближаться к другим людям в общественных местах ближе, чем на полтора метра. Исключение — поездка в такси;
- Работа торговых и развлекательных центров, а также театров, кинотеатров, музеев и выставок;
- Работа кафе и ресторанов. Исключение — дистанционная торговля и торговля на вынос;
- Сплавы и походы.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», viber-канале «