В Тюмени придумали, как заработать на очередях в магазины

Очереди в строймаркеты сети Леруа Мерлен выстраиваются с самого утра Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

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Тюменцы торгуют местами в очередях, которые выстраиваются в крупные строймаркеты сети Леруа Мерлен. Об этом URA.RU на условиях анонимности сообщили сразу несколько жителей города. По их словам, за свои услуги «продавцы» просят до 2 тысяч рублей.

«В Леруа Мерлен они с утра приходят и занимают места в очереди. Уже часам к десяти утра у строймаркетов она собирается довольно внушительная: человек 40-50. Если стоишь далеко от входа, то предлагают купить место в очереди поближе за 1-2 тысячи рублей. Чем ближе стоишь к входу, тем меньше денег за свои услуги они просят. „Работают“ они очень аккуратно, чтобы не привлекать внимание охраны и сотрудников магазина», — пояснили собеседники агентства.

Они добавили, что если место в очереди никто не покупает, то продавцы снова встают в конец очереди и ждут клиентов. По словам тюменцев, спрос на услугу есть: примерно 3-4 человека в течение часа стабильно меняются местами в очереди.

Получить оперативный комментарий в сети магазинов Леруа Мерлен URA.RU не удалось: туда направлен письменный запрос. Ранее агентство писало о том, что из-за требований режима повышенной готовности в тюменские строймаркеты выстроились огромные очереди. По условиям карантина, магазины площадью до 800 кв. метров (с отдельным входом) не могут принимать одновременно более 100 посетителей.