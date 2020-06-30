Тюменцы почти обеспечили легитимность голосования по Конституции

За пять дней на участки пришло 49,75% избирателей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Более 559 тыс. тюменцев приняли участие в голосовании по изменению Конституции РФ по данным на конец дня 29 июня, сообщили URA.RU в ЦИК России. Это составляет 49,75% от общего числа избирателей в регионе — таким образом, в Тюменской области почти достигнут порог легитимности голосования в 50% явки, о котором говорили эксперты агентства.

По словам председателя избирательной комиссии Тюменской области Игоря Халина, голосование проходит практически без нарушений. «Поступила информация, что на одном из участков не доставлено достаточное количество средств индивидуальной защиты — мы проверяем обращение», — рассказал глава избиркома. За прозрачностью плебисцита в регионе следят более 3 тыс. наблюдателей.

Региональный избирком пока не раскрывает процент явки в разрезе муниципалитетов Тюменской области. Ранее агентство писало, что от того, сколько избирателей придет на участки, зависит уровень доверия губернатора к главам городов и районов региона. Финальный день голосования назначен на 1 июля.