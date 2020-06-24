Тюменских мэров проверят голосованием по Конституции

Губернатор Тюменской области спросит с глав районов за явку избирателей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

статья из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Голосование по изменению Конституции РФ, которое пройдет с 25 июня по 1 июля, станет проверкой профпригодности глав городов и районов Тюменской области. Высокий процент явки избирателей, по мнению собеседников URA.RU, является главным условием легитимности плебисцита, поэтому мэры будут нести личную ответственность за то, чтобы на участки пришло более половины жителей, обладающих избирательным правом.

«Любой губернатор, которого поддержал президент России, должен выполнить задачу по обеспечению легитимности голосования по изменению Конституции. Если легитимность на местах не будет обеспечена — это сигнал для руководства страны. В свою очередь, главы регионов будут спрашивать с глав муниципалитетов. И доверие к последним будет формироваться с оглядкой на явку», — считает политолог Александр Безделов. При этом эксперт не думает, что из Кремля в регионы разосланы прямые установки по необходимому проценту, но считает, что легитимность голосования наступает при явке от 50%.

Источник URA.RU во властных кругах считает, что под особым контролем руководства региона будет глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.

Проблемным считается Тобольский район, чей экс-глава Юрий Батт стал фигурантом уголовного дела Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

«Он был избран только в конце мая, и для чиновника голосование по Конституции, по сути, станет тестом на профпригодность», — рассказал инсайдер. Ситуацию в муниципалитете усугубляет уровень доверия к местной власти, упавший после того, как на экс-мэра Юрия Батта в январе было возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий.

Другой источник агентства рассказывает, что в Тюменской области будут стремиться добиться явки в 80%, используя проверенную в 2018 году (на президентских выборах) технологию обязательного прихода на участки чиновников и бюджетников (включая членов их семей). «Всем чиновникам дано распоряжение не тянуть до 1 июля, а проголосовать в первые два дня недельного цикла», — сообщил инсайдер. Подобные «разнарядки» розданы и сотрудникам предприятий, связанных с властями или работающим на госконтрактах.

Впрочем, по словам по словам собеседника, это требование связано не только с необходимостью сразу обозначить активность на участках, но и с соображениями безопасности — из-за пандемии COVID-19 власти будут стремиться развести потоки избирателей по дням. URA.RU обратилось в оперативный штаб Тюменской области с просьбой прокомментировать эту информацию — на момент публикации ответ не получен.

Политолог Аркадий Либерман уверен, что недельное голосование поможет правительству и региональному избиркому вовремя среагировать на процент явки. «Все же будет видно. Отстающих подтянут», — считает он. По мнению эксперта, главная интрига предстоящего голосования не в количестве проголосовавших, а в том, как будет работать беспрецедентный семидневный процесс волеизъявления. «Мне интересно, насколько состоятельно с точки зрения прозрачности и честности будет недельное голосование. Как будет обеспечена на практике сохранность урн по ночам и во время дезинфекции помещений, когда наблюдатели не смогут осуществлять свои обязанности», — отмечает политолог.

Член Общественной палаты Тюменской области Андрей Шуклин исключает возможность низкой явки. «И по моему личному мнению, и по мнению власти, на участках ожидается от 60% избирателей. Традиционно высокий процент обеспечат сельские районы, где главами муниципалитетов и общественниками проведена большая работа по привлечению населения к голосованию», — рассказал он.

Протест коммунистов не окажет существенного влияния на результаты голосования Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

По мнению Шуклина, системная и несистемная оппозиция не сможет повлиять на результаты голосования. Ранее URA.RU писало, что тюменские коммунисты, следуя указанию ЦК КПРФ, призывают голосовать против поправок в Конституцию. Сторонники Алексея Навального, в свою очередь, бойкотируют плебисцит. «У оппозиции нет достаточного количества ресурсов и популярности», — объясняет свою позицию эксперт. Не скажется на ходе голосования и пандемия коронавируса, если в регионе сохранится стабильная ситуация с заражаемостью (в течение шести последних дней в области фиксируется по 45-50 заболевших ежедневно, без крупных вспышек).

В качестве традиционной меры привлечения населения на участки будет использована лотерея. С 25 июня по 1 июля, по сообщению регионального оперативного штаба, в Тюмени пройдет викторина «Время Побед», участники которой могут выиграть несколько квартир и автомобилей, бытовую технику и сладкие подарки (точное количество призов не сообщается). На первом этапе (рядом с избирательным участком) нужно будет правильно ответить на вопрос по истории региона и знанию Конституции. Ответившие заполнят анкету, а сам розыгрыш ценных призов пройдет в прямом эфире регионального телеканала. Кроме того, 27—28 июня и 1 июля в областном центре будут работать ярмарки.