У сотрудников мэрии курганского города подозревают коронавирус

В Курганской области в мэрии Шадринска у ряда сотрудников заподозрили коронавирус Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Чиновники администрации города Шадринска (в Курганской области) слегли с симптомами ОРВИ. Заболевшие ждут результата анализа на COVID. Об этом URA.RU рассказали источники, в оперштабе информацию подтвердили.

«У нас в администрации паническая обстановка, с прошлой недели все руководство строго с температурой. Замы мэра на больничном. У родителей одного из них положительный результат на коронавирус. Их увезли в Курган», — сообщил информатор из числа жителей Шадринска.

По сведениям еще одного источника, руководство администрации на прошлой неделе собиралось в неформальной обстановке отметить день рождения одного из руководителей комитета. «Наверняка, все контактировали и с главой города [Виктором Ермишкиным] и с оставшимися замами. Но они на рабочих местах», — уточнил инсайдер.

В оперштабе по борьбе с коронавирусом URA.RU прокомментировали, что на данный момент в администрации Шадринска нет сотрудников, заболевших коронавирусной инфекцией. Вместе с этим два сотрудника ожидают результатов теста на коронавирус. «Несколько дней назад они почувствовали недомогание, которое сопровождалось симптомами ОРВИ. Они останутся дома до тех пор, пока не будут получены результаты теста на COVID-19», — отметили в штабе. Еще один сотрудник администрации города находится на самоизоляции, так как он является контактным с гражданином, который заболел коронавирусом.

В Курганской области вдвое снизилось число новых случаев COVID. 30 июня подтвердили 18 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее в области зафиксировали 33 новых заражения. В регионе за все время обнаружили 804 заболевших. Из них вылечились 446 зараженных, три пациента скончались от сопутствующих заболеваний.