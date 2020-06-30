В Курганской области вдвое снизилось число новых случаев COVID

В регионе больных коронавирусом лечат в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области 30 июня подтвердили 18 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. Днем ранее в области зафиксировали 33 новых заражения.

«На 30 июня в Курганской области лабораторно подтверждено 18 новых случаев COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. 11 заболевших — из Кургана.

30 июня коэффициент распространения инфекции, согласно с данными оперштаба, был равен 0,95. Так как он ниже единицы четвертый день подряд, можно сказать, что власти региона разрешили 30 июня открыть кинотеатры и уличные кафе согласно нормам. Для ослабления ограничений рекомендовано, чтобы коэффициент распространения инфекции был ниже единицы четыре дня подряд.

В регионе за все время обнаружили 804 заболевших. Из них вылечились 446 зараженных, три пациента скончались от сопутствующих заболеваний. Суммарно лабораториями медучреждений проведено 60463 исследования Больше всего заболевших за день в Курганской области зафиксировали 21 июня. Тогда подтвердили 43 случая.

В Курганской области с 1 апреля начал действовать режим самоизоляции из-за угрозы распространения COVID-19. 15 июня был введен обязательный масочный режим. 19 июня появились новые правила въезда в регион.