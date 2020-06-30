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Ранее ФОМ (Фонд общественного мнения) представил цифры экзитполов по голосованию о поправках в Конституции. По данным фонда, как минимум 78% россиян высказались в поддержку изменений, 21% выступили против, передает RNS . Всего в опросе приняли участие 35 тысяч респондентов из разных регионов. До этого похожий опрос провел ВЦИОМ — по его итогам, 23,6% проголосовали против, а 76% — за.

Федорова считает, что, хотя экзитполы не дают результата с точностью до процента, ориентироваться на них можно. По ее мнению, они позволяют измерить реальные настроения населения. Наиболее интересным в таких опросах чаще всего оказывается голосование тех, кто отказался отвечать на вопросы. Именно эти данные могут скорректировать окончательные результаты, отмечает политолог.

«Совпадение результатов двух авторитетных серьезных фондов дает основания думать, что они корректные. В целом эти результаты совпадают и с данными онлайн-опросов. Это похоже на здоровую органичную картину распределения ответов», — заявила Федорова в беседе с корреспондентом агентства. Она уточнила, что окончательные штрихи внесет голосование 1 июля, однако отметила, что серьезных изменений в итогах не будет.

Предварительные результаты опросов россиян на выходе из участков, где они голосовали по поправкам в Конституцию, показывают, что большинство действительно поддерживает изменения. В пользу этого говорит то, что данные исследований ФОМ и ВЦИОМ практически не отличаются, считает политолог, член Экспертного института социальных исследований Анна Федорова.

По итогам опроса ФОМ, более трех четвертей поддерживают поправки в Конституции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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